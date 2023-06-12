حصل ثامر عرب، الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، على جائزة CEO Today Middle East للعام 2023 عن الكويت ضمن كوكبة من الرؤساء التنفيذيين تكريما وتقديرا للإنجازات البارزة والأداء القيادي المتميز في إدارة شركاتهم ضمن منطقة الشرق الأوسط.



وتأتي هذه الجائزة احتفالا بالقيادة الاستثنائية، وتقديرا لإنجازات الرؤساء التنفيذيين الذين أظهروا رؤية استراتيجية متميزة وروح ريادة الأعمال الرائعة والتأثير التحويلي داخل مؤسساتهم وصناعاتهم، ومن ضمنهم ثامر عرب لأدائه المتميز منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في شركة ضمان في أكتوبر من العام 2021 وخصوصا فيما يتعلق بدفع النمو ودعم التغيير الإيجابي في منظومة شركة ضمان.



وفي هذا الصدد، قال ثامر عرب: أشعر بالفخر والامتنان لنيل هذه الجائزة وهي لا تعكس جهودي فقط وإنما تعكس أيضا مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به زملائي في فريق الإدارة التنفيذية وكل موظفي شركة ضمان الذين كان لهم دور محوري في تنفيذ مشاريع الشركة الاستراتيجية والتغلب على مختلف التحديات.



وأضاف: استطعنا تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة، لإيماننا برؤية وأهمية شركة ضمان من خلال تقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة سيكون لها الأثر الكبير على مستوى القطاع الصحي في الكويت ونموذجا نفتخر به على مستوى المنطقة باعتبارها أكبر مشروع ضمن خطط التنمية ورؤية كويت جديدة 2035، وأكد أن شركة ضمان تجسد مشروعا واعدا بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص فهي تأسست برؤية ورغبة حكومية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها على أرض الواقع تماشيا مع التوجيهات الأميرية السامية.



ويمثل الفائزون هذا العام مجموعة متنوعة من القياديين في قطاعات مختلفة في الشرق الأوسط، من ضمنها الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر وجمهورية مصر العربية والمزيد، حيث تغلب هؤلاء القادة الاستثنائيون على التحديات، ووضعوا معايير جديدة للنجاح في مجالاتهم.



يذكر أن عرب تولى مناصب قيادية وعضويات في مجالس إدارات مؤسسات كبرى خلال مسيرة مهنية تتجاوز 27 عاما، وتتضمن مسيرته المهنية تحقيق إنجازات ملموسة في مؤسسات كبرى ضمن قطاع المصارف والتأمين والطيران والصحة.



وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من جامعة ولاية كاليفورنيا إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات مثل القيادة، والاستراتيجية والاقتصاد والعمليات.



وتتولى شركة ضمان تأسيس منظومة صحية متكاملة تشمل برامج التأمين الصحي وإنشاء وتشغيل شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات تغطي جميع مناطق الكويت مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية والاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي بناء على أفضل المعايير العالمية وتوظيف أكثر من 7 آلاف من ذوي الكفاءة العالية في المجالات الطبية والإدارية.