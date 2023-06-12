وجه اتحاد إذاعات الدول العربية والقائمون على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 23 المقامة بالجمهورية التونسية الشقيقة الدعوة لـ «الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد أنشطة المهرجان التي ستنطلق الليلة وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه، وذلك من خلال الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفن المتواجد هناك لنقل الصورة الكاملة لهذه الدورة التي تقام بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، وتشتمل هذه التظاهرة الإعلامية البارزة في الوطن العربي على أنشطة عديدة، من أهمها المسابقات الإذاعية والتلفزيونية في مختلف الأصناف البرامجية والإخبارية، بالإضافة الى معرض الأسبو للإذاعة والتلفزيون وكذلك سوق البرامج.