وقعت اتفاقية تعاون مشتركة تتعلق بتعزيز التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، بين القوات المسلحة الكويتية والقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بمقر وزارة الدفاع.



ومثل الجيش الكويتي بمراسم التوقيع مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز خضير الحربي، ومن جانب الجمهورية الباكستانية الإسلامية الصديقة السفير الباكستاني لدى البلاد السيد ملك محمد فاروق.



حضر مراسم التوقيع الوفد العسكري الباكستاني الزائر برئاسة اللواء وسيم افتخار شيما، وعدد من كبار ضباط الجيش وممثلون من وزارة الخارجية.



وتأتي هذه الاتفاقية ‏استمرارا لجهود تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري.