بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.