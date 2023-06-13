استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وذلك ضمن المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، متمنيا سموه لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.