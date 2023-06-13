مبارك الخالدي



نجحت إدارة نادي القادسية، في خطف توقيع اللاعب الليبي محمد الصولة قادما من النادي العربي، واتفقت إدارة القادسية مع اللاعب لتمثيل صفوف الأصفر لمدة عام مقابل 800 ألف دولار.



ويبلغ اللاعب 29 عاما حيث قدم موسما استثنائيا مع الأخضر، وكان أحد أبرز مفاتيح اللعب في دوري زين الموسم المنتهي، ويتمتع بقدرة عالية على صناعة وتسجيل الأهداف.



وقد أشعلت الصفقة الوسط الرياضي الساعات القليلة الماضية في ظل تصريحات صادرة من الصولة بصحة توقيعه للقادسية، وهو الصفقة الثانية للاصفر بعد التعاقد مع مبارك الفنيني قبل أيام.