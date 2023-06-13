آلاء خليفة



عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، الملتقى العلمي المقام تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس تحت عنوان «كويت جديدة ونهج جديد»، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر ممثلا عن مدير جامعة الكويت بالإنابة والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية ونائب مدير الجامعة للشئون العلمية د.مها السجاري وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



من جانبه، ألقى القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر كلمة نيابة عن مدير الجامعة د.فهد الدبيس، قال فيها: نقدر تنظيم هذا الملتقى تحديدا في هذا الوقت ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في حياتنا السياسية والتي بلا شك لها تأثير وتداعيات رئيسية على مجرى الحياة الاجتماعية، مباركا اختيار هذا الشعار لهذا الملتقى والذي نسعى من خلاله جميعا إلى الوصول إلى كويت جديدة ونهج جديد يتجاوز سلبيات الماضي.



وتابع: ومن المؤكد أن ما ستخرج به هذه الجلسات الفكرية والعلمية سيؤخذ بعين الاعتبار ويتم الاعتماد عليه، انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة الكويت هذا الصرح العلمي المميز والذي يسعى دائما إلى إبراز القضايا الاجتماعية العامة.



من جانبه، أوضح القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أ.د.يعقوب الكندري أن الملتقى يبرز نتائج دراسة استطلاعية قام بها المركز على عينة ما يقارب الـ 1400 مستجيب ومستجيبة للوقوف على أبعاد المشكلة بشكل حقيقي والتي خلصت الى ان أفراد المجتمع يشعرون بأننا نعيش في أزمة أثرت على الجوانب الاجتماعية العامة في المجتمع، فما يقارب من نصف أفراد العينة يرون أن المرحلة القادمة لن تؤدي إلى عملية استقرار سياسي، كما اشارت الدراسة إلى تجاوز كثير من القضايا التنموية التي تعطلت شعر بها المواطن وألقى باللوم على كل من الحكومة والمجلس على حد سواء والتي كشفتها بكل وضوح اتجاهات أفراد العينة في هذه الدراسة من خلال العينة المبحوثة.



وختم الكندري قائلا: على الرغم من ذلك كله، فهناك دعوة للتفاؤل للمرحلة المقبلة وبوادر الإصلاح الجلية والتي لمسها الجميع، وهو الذي جعل من هذا الملتقى يحمل شعار «كويت جديدة ونهج جديد».