استقبل رواق دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع المشارك في الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في المملكة المغربية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية عواطف حيار.



وأشادت الوزيرة عواطف حيار بجهود ومساعي د.سعاد الصباح في تعزيز الثقافة العربية باعتبارها علما بارزا من أعلام الأدب العربي، وتطلعت لزيارة د سعاد الصباح للمملكة المغربية للالتقاء بجمهورها ومحبيها.



وقد تجولت الوزيرة في الرواق واطلعت على إصدارات الدار ونتاجات د.سعاد الصباح المتنوعة في مجال الشعر والتاريخ والاقتصاد، وتم إهدائها مجموعة من الإصدارات.



وكانت الدار قد شاركت في المعرض الذي أقيم في العاصمة الرباط واختتمت فعالياته تعزيزا لحضور الكويت الثقافي وتأكيدا على التواجد في معارض الكتب العربية والعالمية.