يحيى حميدان



تضع إدارة نادي خيطان اللمسات الأخيرة على ملف المحترفين الأجانب بعد الوصول لاتفاق مع مدافع برازيلي سيتم الإعلان عنه لاحقا ليكون الصفقة الثالثة لـ «الأحمر والأسود».



ويسعى الجهاز الفني في خيطان بقيادة المدرب إبراهيم عبيد ومساعده حمزة الصراف لتعزيز خط الدفاع بعد التأهل إلى دوري «زين» الممتاز.



وجدد خيطان تعاقده مع المدافع البرازيلي جوناثان بيريرا لموسم ثالث على التوالي، وتعاقد مع لاعب الوسط الرواندي كيفين موهير قادما من اليرموك.



ويركز الجهاز الفني على متابعة العديد من مقاطع الفيديو والمباريات المسجلة لإكمال ملف المحترفين الأجانب بضم مهاجم صريح وجناح هجومي.



وضمت إدارة «الأحمر والأسود» لاعب خط الوسط مشاري العبيد من اليرموك، والمهاجم محمد العلاطي من الصليبخات، لتنتهي الإدارة من ٤ صفقات محلية هذا الصيف عقب التعاقد مع مشاري العازمي وعبدالعزيز مروي.



وحضر توقيع عقد العبيد كل من نائب رئيس خيطان محمد دريميح وأمين الصندوق عبدالرحمن الرجعان وعضو الإدارة رئيس جهاز الكرة فهد المطيري.



هذا وتقرر انطلاق تدريبات الفريق في 9 يوليو على أن يغادر إلى تركيا في 2 أغسطس للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 15 يوما قبل انطلاق الدوري الممتاز في 24 من الشهر ذاته.