عاطف رمضان



أعلن رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني السنوي «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، المحامي يوسف الياسين عن انطلاق فعاليات الموسم الحادي والعشرين للمؤتمر، يوم الأحد 18 الجاري في مسرح مكتبة البابطين للشعر العربي.



وأضاف الياسين في مؤتمر صحافي عقده بحضور عضو لجنة الإشراف العليا للمؤتمر وليد حماده، أن النسخة الحالية للمؤتمر تكرم 12 شخصية كويتية وطنية.



وزاد الياسين قائلا: نهتدي بمقولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا»، ومسترشدا بمقولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والتي اعتبرها استشرافا ونهجا وطنيا عندما قال سموه «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز، فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات».



وأكد الياسين أن المؤتمر توعوي، قيمي، يرسخ الحرص على نسيجنا المجتمعي الكويتي ويزيده ترابطا وتماسكا ويعزز عقيدتنا الراسخة في نفوسنا عبر الزمان والعصور بوحدتنا المجتمعية.



وبين الياسين أن «أعضاء لجنة الإشراف العليا للمؤتمر قد قاموا من قبل بعمل عشرين مؤتمرا وطنيا بعنوان «من الكويت نبدأ... وإلى الكويت ننتهي»، وقد تم تكريم نحو 224 شخصية كويتية من مختلف أطياف المجتمع الكويتي».



وأوضح أن «المؤتمر يتناول محاور عده منها ذكر مناقب قدوات كويتية متوفية قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة ونهضة الكويت، وذلك حتى يتم ذكر مآثرهم للجيل الحالي كقدوة لأبناء الكويت».



وذكر إن رسالة المؤتمر وأهدافه وغاياته وقيمته مستمدة من عادات وتقاليد ذلك المجتمع المتماسك والمتآخي والمتلاحم.



وزاد: نركز على مفاهيم الوسطية وعدم الغلو في التعاطي مع الأشياء، سواء كانت وسطية الفكر والطرح أو وسطية العقيدة والسلوك.



وقال الياسين: نسعى لتعميق جملة من الأهداف التي تنطلق من رسالة المؤتمر العامة وهي «الوطنية... أصالة الآباء... امتداد للأبناء» لذا تأتي الغايات متوافقة مع ذلك النداء والرسالة العامة من خلال تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت، ونشر معنى الوسطية والوطنية بين كافة أطياف المجتمع الكويتي، استحضار واستذكار سير وقدوات شخصيات وطنية أثرت وطنها ماديا ومعنويا، فضلا عن تعريف الشباب والأبناء بمناقب الآباء والأجداد ودعوتهم للاقتداء بهم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم أدبيات الحوار الايجابي واحترام الرأي والرأي الآخر، وأخيرا نشر وتأصيل القيم الأخلاقية الراسخة في أعماق ووجدان أبناء الكويت وأجيالها المقبلة. وأشاد بأعضاء اللجنة وهم الناشطة الوطنية المحامية كوثر الجوعان، وصالح المسباح، والمستشار فواز المناور، ويوسف القطامي، ومحمد على بن صعنون، و وليد حمادة، ومنيرة الحوال.



من جانبه، استعرض عضو لجنة الاشراف العليا للمؤتمر وليد حمادة، بداية مساهماته مع عدد من المتطوعين في تنظيم النسخات الأولى من المؤتمر، مشيدا بجهود هؤلاء الشباب المتطوعين وتعاونهم على مدار الفترات السابقة.



المكرمون في الحفل



1 ـ محمد يوسف عبدالرحمن الرومي.



2 ـ عبدالرحمن خالد صالح الغنيم.



3 ـ النوخذة يعقوب خلف إبراهيم اليتامى.



4 ـ مساعد يوسف عبدالهادي الميلم.



5 ـ لطيفة عبدالوهاب محمد السنان.



6 ـ النوخذة محمد بن مدعج بن مبارك المدعج.



7 ـ بطل المقاومة عبدالجبار منصور محمد زمان معرفي.



8 ـ علي أحمد إبراهيم البغلي.



9 ـ موضي سلطان بن عيسى القناعي.



10 ـ عزيزة محمد سليمان البسام.



11 ـ غازي محمد أمين الريس.



12 ـ الأديب فاضل خلف حسين التيلجي.



رعاة المؤتمر



تم تقسيم الرعاة حسب دور تلك المؤسسات والشركات والأفراد في الفعاليات إلى ما يلي:



الراعي الاستراتيجي: مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.



الراعي الماسي: مجموعة الرومي القابضة.



الراعي الذهبي: شركة ورثة عبدالرحمن الغنيم لتجارة الجملة والتجزئة.



الراعي الفضي: مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، شركة الميلم (3S)، د.عبداللطيف السنان، عائلة النوخذة يعقوب خلف اليتامى، شركة ستوديو معرفي، د. عبدالمحسن المدعج، مجوهرات الفارس.



الرعاة الإعلاميون: وزارة الإعلام، اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، ديوان الملا (الإعلامي محمد الملا)، شبكة دسمان الإعلامية، «الأنباء»، وكالة البلاد للأنباء، وكالة أنباء تفتيش الكويت، قناة العدالة، فريق (ويش توجيزر) wish together.