أسامة دياب



أقامت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز ديوانية خاصة يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو، واستقبلت أعضاء السلك الديبلوماسي والأصدقاء في الكويت في مقر إقامتها.



وأطلعت السفيرة سونمز الضيوف على أنشطة السفارة والتطورات في تركيا، بما في ذلك إعادة انتخاب الرئيس رجب أردوغان رئيسا لتركيا، كما أطلعتهم على رؤية القرن في تركيا.



وقد استمتع الضيوف بالمأكولات التركية التقليدية.



وقالت السفيرة سونمز إن «الديوانيات» من اعرق التقاليد الكويتية المفضلة لديها، حيث وصفتها بأنها مكان ممتاز للتفاعل الاجتماعي وفرصة لتكوين روابط أقوى بين افراد المجتمع.