أعلنت كامكو إنفست، عن توقيعها اتفاقية رعاية لمدة عام مع لاعب البادل المتميز وقائد المنتخب الوطني أحمد ربيع، وذلك في سياق التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية لتمكين جيل الشباب ودعم المجتمع بطرق مختلفة.



وحقق ربيع أداء استثنائيا وحرص على إعلاء الروح الرياضية من خلال فوزه بالعديد من البطولات المحلية والخارجية، ليحتل بذلك مكانة بارزة كأحد أفضل لاعبي البادل في الكويت وعلى مستوى المنطقة.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين في كامكو إنفست محمد فؤاد أكبر: «فخورون برعاية أحمد ربيع، الرياضي المتميز الذي أثبت تفانيه وموهبته في البادل، حيث يعتبر سجله وحماسه اللامتناهي بمنزلة مصدر إلهام للرياضيين للسعي في سبيل تحقيق طموحاتهم في الكويت والمنطقة.



وفي إطار التزامنا الشديد بالمسؤولية الاجتماعية، نسعى في الشركة جاهدين لإحداث تأثير هادف ومستدام في المجتمع من خلال تبني مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأفراد وخلق فرص للنمو والتنمية».



من جهته، علق ربيع قائلا: «ممتن وفخور برعاية كامكو إنفست، فدعمهم المستمر يؤكد إيمانهم بمساندة الشباب والرياضة ككل في الكويت.



وتعد هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرتي المهنية، وأتطلع إلى الآفاق التي ستفتحها أمام مشواري الرياضي».