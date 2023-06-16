عبدالعزيز الفضلي



تتجه منطقة الفروانية التعليمية وبجهود كبيرة يبذلها مديرها محمد عايض العجمي إلى إنجاز معاملات المتقاعدين من خلال المنطقة فقط دون عناء الذهاب الى وزارة التربية في مقرها بمنطقة جنوب السرة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان مدير تعليمية الفروانية العجمي يضع اللمسات الأخيرة على اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع الوزارة، مشيرة الى ان ذلك يأتي في إطار تطوير العمل وتذليل العقبات امام المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في خدمة المنظومة التربوية.



وأضافت المصادر انه بعد افتتاح صالة المراجعين بالمنطقة وتقديمها جميع الخدمات رأى مدير المنطقة ضرورة اضافة خدمة المتقاعدين للخدمات التي تقدم من خلال صالة المراجعين، مشيرة الى انه من المتوقع الاعلان عن هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة لتكون الفروانية اول منطقة تعليمية تقدمها للمتقاعدين.