10 آلاف حالة غياب و246 «حرمان» خلال الأسبوع الأول.. وجهود كبيرة للعاملين في الكنترول لإعطاء كل ذي حق حقه



عبدالعزيز الفضلي



تعود عجلة اختبارات الثانوية العامة للدوران من جديد بعد توقف لعطلة نهاية الأسبوع، حيث يقدم طلبة القسم الأدبي اليوم الأحد امتحان مادة الفلسفة، بينما يؤدي طلبة «العلمي» اختبار «الفيزياء»، وبذلك تكون الاختبارات قد دخلت العد التنازلي، حيث سيختتم القسم العلمي اختباراته يوم الأربعاء المقبل بامتحان الكيمياء، وبالنسبة للأدبي سيكون اختبار الإحصاء هو الأخير يوم الخميس.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن عملية التصحيح في الكنترول تجري على قدم وساق، مشيرة إلى أن العاملين يبذلون جهودا كبيرة للتدقيق في أوراق الاختبارات وإعطاء كل ذي حق حقه، لافتة إلى ان نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستكون جاهزة يوم السبت المقبل، مؤكدة أنها «مطمئنة».



وبحسب إحصائيات الاختبارات في أسبوعها الأول، هناك ما يقارب 10 آلاف حالة غياب وأكثرها في مادة الجغرافيا، حيث وصلت إلى 1799 حالة، أقلها في مادة الرياضيات، حيث سجلت 992 حالة، فيما وصل عدد حالات الحرمان إلى 246. وفيما يتعلق بعملية تصحيح اختبار اللغة الإنجليزية الذي قدم يوم الخميس الماضي لطلبة القسمين العلمي والأدبي، قالت الموجه الفني العام لللغة الإنجليزية بالإنابة هدى العمار: إن عدد لجان التصحيح في القسم العلمي بلغ 41 لجنة، منها 24 للمعلمين و17 للمعلمات، وتضم كل لجنة 12 معلما ومعلمة للتصحيح والمراجعة والتدقيق، مشيرة إلى أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية كان في مستوى الطالب وراعى الفروقات الفردية بين الطلاب. وأضافت العمار أن أسئلة الامتحان كانت واضحة ومباشرة وضمن المنهج الدراسي، ولم ترد أي تساؤلات فيها، وأن النتائج الأولية مبشرة، معربة عن تمنياتها للطلاب بالتوفيق والنجاح. من جانبه، أشار الموجه الفني للعلوم الشرعية في التعليم الديني مشعل الجطيلي، إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الحديث الشريف بلغ 1038 طالبا وطالبة، وحالات الغياب 120، مؤكدا أن الامتحان جاء واضحا وفي مستوى الطلاب، متمنيا في الوقت نفسه للطلاب التوفيق والنجاح خلال فترة الامتحانات.