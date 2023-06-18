

مبارك الخالدي



قرر مجلس إدارة نادي كاظمة تعيين د.فايز النصار رئيسا للجهاز الإداري، وذلك بعد إعفاء الجهاز الإداري السابق، في خطوة ترمي إلى تنظيم الجهاز الإداري للفريق.



والنصار هو أحد أبناء النادي وسبق ان لعب للبرتقالي منذ المراحل السنية وصولا الى الفريق الأول لكرة القدم وتابع تحصيله العلمي، حيث حصل على الدكتوراه والماجستير في الفلسفة الرياضية، وهو محاضر معتمد في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ووسيط ومحكم رياضي معتمد في الهيئة العامة للرياضة، وحاصل على شهادات دراسية متعددة.



ومن المقرر ان يبدأ النصار مهمته في اختيار العناصر المساعدة له في الجهاز الإداري والبحث في السير الذاتية لاعتماد المدير الفني للفريق وطاقمه المساعد، وكذلك اعتماد البرنامج الإعدادي للفريق والإعلان عنه لبدء المعسكر التدريبي الخارجي.