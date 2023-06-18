الجارالله: الملتقى استقطب آلاف الخريجين من جامعة الكويت وغيرها من الجامعات داخل البلاد وخارجها



تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي اختتمت فعاليات ملتقى صناع المستقبل والذي نظمته جامعة الكويت خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



وهدف الملتقى الذي شهد إقبالا كبيرا من الخريجين والمهتمين إلى تعزيز الروابط بين الباحثين عن وظائف وأصحاب العمل، وتمكين المشاركين من استغلال الفرص المتاحة وتحقيق تطلعاتهم المهنية.



وبهذه المناسبة، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة عن سعادته بنجاح ملتقى صناع المستقبل والذي جاء بتضافر الجهود المشتركة والمتطوعين الذين حملهم الشغف والمحبة لهذا الوطن ولهذه المؤسسة، مبينا أن هذا الملتقى واجب اجتماعي تقدمه الجامعة للمجتمع وللخريجين.



وأشار أ.د.الرشيدي إلى أن الملتقى استقبل أكثر من 4000 زائر واستفاد من الورش أكثر من 500 مشترك في 42 ورشة، مبينا أنه قد شارك في هذه الورش أكثر من 40% من خريجي الجامعات الأخرى.



بدورها، لفتت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله الى أن جامعة الكويت اختتمت فعاليات ملتقى صناع المستقبل والذي استمر لمدة ثلاثة أيام استقطب خلالها الآلاف من الخريجين من جامعة الكويت وغيرها من الجامعات من داخل دولة الكويت وخارجها، مبينة أنه عقدت خلال أيام الملتقى أكثر من أربعين ورشة عمل اتسعت لما يقارب الألف مقعد في مختلف المواضيع المرتبطة بسوق العمل وصناعة الأعمال وإدارة المشاريع وكيفية بداية الطريق وغيرها، والتي من شأنها أن تنمي المهارات الحياتية وصقل مهارات المقبل على وظيفة جديدة.



كما أشارت د.الجار الله الى أنه تم خلال هذا الملتقى توظيف عدد من الخريجين بالقطاع الخاص والحكومي المشارك في المعرض، مشيرة إلى استمرار توزيع شهادات التخرج الأسبوع المقبل وذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، كما فاقت أصداء الملتقى جميع التوقعات من كل الجوانب من حيث أعداد الحضور وأعداد التوظيف وردود الفعل المرضية لحضور ورش العمل التي تمت زيادتها خلال أيام الملتقى.



وخلال اليوم الثالث للملتقى تم عقد عدد من ورش العمل المتخصصة لتعزيز مهارات المشاركين وزيادة فرص توظيفهم، حيث يمكنهم الاستفادة من خبرات الخبراء في المجالات المتنوعة، ومن الورش التي عقدت كيفية تسويق الهوية التجارية، وكيف تتميز في المقابلات، وكيف تصنع سيرتك الذاتية، وتعلم إدارة الأموال، ومهارات إدارة الحوار، وكيفية التطور مع الذكاء الاصطناعي، ومهارات التواصل.



وفي ختام الملتقى، تم تكريم المحاضرين بالورش وتم تقديم نشاط موسيقي مشترك من قبل أساتذة وطلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية.