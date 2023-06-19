قتل وأصيب عدد من عناصر قوات الجيش السوري امس في انفجار عبوة ناسفة بمركبة كانت تقلهم في الريف الشرقي لحمص.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة من قوات الجيش السوري وإصابة 10 آخرين منهم بجراح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة، صباح امس، استهدفت حافلة مبيت عسكرية بالقرب من حاجز الجابرية على طريق حمص - سلمية، ضمن منطقة المشرفة شمال شرقي حمص بوسط سورية.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي امس، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.



وقالت إذاعة «شام إف إم» إن 3 عناصر من قوات الجيش السوري قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة عسكرية قرب مفرق الجابرية على طريق المشرفة في الريف الشرقي.