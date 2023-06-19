انطلاقا من برنامج عمل الحكومة والمتضمن تطبيق الحوكمة في القطاع العام وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن محاربة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية والنزاهة، وفي إطار جهود «الشؤون» المبذولة من قبل فريق الحوكمة في هذا الشأن، تعتبر الوزارة من اوائل الجهات الحكومية التي قامت بتشكيل فريق متخصص في الحوكمة المؤسسية من خلال المدربين المعتمدين من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



ويقوم الفريق حاليا بمراجعة كل التشريعات واللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة لوضع الملاحظات والتوصيات الخاصة بما يتوافق مع تطبيق مبادئ الحوكمة ومن ثم يقوم بالاجتماع مع المسؤولين في قطاعات وإدارات الوزارة لمناقشتهم وأخذ ملاحظاتهم بشأن الحوكمة تمهيدا لقياس نسبة التطبيق في الوزارة، ومدى استيعاب مفاهيم وقواعد الحوكمة لدى القياديين والمسؤولين.



كما سيقوم الفريق بعد الانتهاء من تنفيذ الاجراءات المرسومة بخطة فريق الحوكمة المعتمدة وذلك حسب المراحل المحددة بإعداد الدليل الارشادي الخاص بوزارة الشؤون ورفعه للوزير لاعتماده والعمل به بالتنسيق مع مجلسي الوزراء والأمة وكذلك التنسيق مع قياديي الوزارة لتعديل اللوائح والنظم والقرارات الوزارية والإدارية بما يتوافق وتطبيق الحوكمة، علما بأن الفريق يقوم بتقديم دورات تدريبية للإشرافيين وموظفي الوزارة لنشر ثقافة الحوكمة.



وقامت الوزارة بتدريب أكثر من 130 موظفا وإشرافيا منذ تنفيذ الخطة المعتمدة والجدول الزمني لفريق الحوكمة، وتم الانتهاء من بحث ودراسة التشريعات الخاصة بالقطاعات التالية:



قطاع التعاون، قطاع التنمية الاجتماعية، قطاع الشؤون القانونية، قطاع التخطيط والتطوير الاداري، قطاع مكتب الوزير، ويتم حاليا بحث ودراسة الاجراءات الخاصة بحوكمة قطاع وكيل الوزارة.



والجدير بالذكر أن فريق الحوكمة سيقوم بتنفيذ ورشة تدريبية للموظفين والإشرافيين التابعين لإدارات قطاع وكيل الوزارة اليوم الاثنين في قاعة المباركية بمجمع الوزارات وذلك لنشر ثقافة الحوكمة المؤسسية في الوزارة.