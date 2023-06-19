عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي أمس، حيث قدم طلبة الادبي امتحان الفلسفة، بينما أدى طلبة العلمي اختبار الفيزياء، فيما أدى طلاب التعليم الديني امتحان مادة الاجتماعيات، وسيكون اختبار اللغة العربية اليوم للقسمين، والمنطق القديم للتعليم الديني. وسارت الامور في لجان الامتحانات على ما يرام وفق الخطة الموضوعة من قبل قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية ونفذها اهل الميدان التربوي على ارض الواقع، كما شهد يوم امس انطلاق اختبارات الدور الثاني لطلبة المرحلة المتوسطة والتي ستستمر الى يوم الاحد المقبل 25 من الشهر الجاري.



من جانبها، ذكرت رئيسة لجنة ثانوية أم عامر الأنصارية للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية نهى بن سلامة أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات لأداء الامتحان 207 طالبات من مدرسة الكويت الأهلية، موزعة على لجنتين رئيسيتين، بينما بلغ إجمالي عدد الطالبات لثانوية أم عامر الأنصارية للبنات 84 طالبة، بلغ عدد الطالبات في القسم الأدبي 31 طالبة، بينما بلغ عدد الطالبات في القسم العلمي 53 طالبة توزعن على ثلاث لجان.



وأشارت بن سلامة إلى تشكيل لجنة مرافقة للرئيسة مكونة من مراقبات وملاحظات ومفتشات، يقمن بتنظيم دخول وخروج الطالبات من قاعة الامتحان، لافتة إلى توفير مسبق ما يسمى بالامتحانات المرنة، حتى تساعد الطالبات في حل الامتحانات والتعود على طبيعة الأسئلة.



وأضافت أنه تم تجهيز الصالات والمسارح بكل ما يلزم للطالبات، والتأكد من سلامة الصيانة وأجهزة التبريد والمشروبات المرطبة، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة التزمت باللوائح والشروط المنصوص عليها بلائحة الغش، وأن الامتحانات تسير باللجنة على أكمل وجه، واتسمت بالهدوء والمرونة، متمنية النجاح والتوفيق في أداء الامتحانات وتحقيق أعلى النسب المرجوة. من جهته، اوضح رئيس لجنة امتحان ثانوية سعد العبدالله - بنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية محمد المطيري أن عدد طلاب الصف الثاني عشر بلغ 509 طلاب، تم توزيعهم على ست لجان، موضحا أن عدد الحضور بلغ 187 طالبا في القسم الأدبي، وبلغت حالات الغياب 11 حالة، أما القسم العلمي فقد بلغ عدد الطلاب 232 طالبا، وبلغ عدد حالات الغياب 22 طالبا. وأضاف المطيري أنه تم توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء تأديتهم للامتحان، مثمنا دور الوزارة في توعية الطلاب عبر حملة «استعد» التي قامت بها، بالإضافة إلى تقديم النصائح لهم لامتحانات نهاية العام الدراسي. وأكد المطيري أن الامتحانات تسير وفق ما هو مطلوب، ولم تواجههم أي مشاكل، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.‫