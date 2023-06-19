عاطف رمضان



أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها أحرزت تقدما في إنجاز المباني العامة ضمن مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني والذي يضم 31 مبنى مخصصا لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة اضافة إلى مجموعة من المحلات التجارية.



وأظهر تقرير صادر عن «السكنية»، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، متابعة إنجاز أعمال المباني العامة في القطع 1 و4 و5 و6 أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 20.52% حتى شهر مايو، حيث يشمل العقد تنفيذ 6 مدارس منها 2 لرياض الأطفال إضافة إلى 7 محلات.



وأضاف التقرير: بلغت نسبة الإنجاز لعقد إنشاء وصيانة المباني العامة في القطعتين 2 و3 في المشروع 5.43%، حيث تشتمل الأعمال على 5 مدارس، واحدة منها لرياض الأطفال إلى جانب مركز صحي ومركز إسعاف وسوق مركزي ومجموعتين من المحلات ومخفر للشرطة ومركز لخدمة المواطن ومركز إطفاء، كما ان المباني العامة في القطعتين الثانية والثالثة تشتملان على مركز للبريد، والبلدية ووحدة اجتماعية، ومركز تنمية المجتمع، وديوانية كبار السن وفرع للغاز.



وأشارت «السكنية» إلى انتهائها من تركيب محطات تحويل ثانوية جهد 0.433/11 ك.ف، فيما يجري تسلم أعمال مشروع تمديد شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض، لافتة الى أن الأعمال مستمرة لإنشاء خزان لتجميع مياه الأمطار وما يلزم من أعمال ربط حيث بلغت نسبة الإنجاز 53.25%، وتمت مباشرة العمل في تنفيذ عقد توريد وتنفيذ وصيانة أعمال إنارة الطرق بالمشروع.