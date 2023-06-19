أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين امس أن ما يقرب من 39 ألف شخص تضرروا من الاضطرابات المستمرة الناجمة عن ثوران بركان «جبل مايون»، مشيرا إلى أن أكثر من نصفهم مازالوا يبحثون عن مأوى في مراكز الإجلاء.



وقال المجلس - حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن أكثر من 20 ألف شخص لجأوا إلى 28 مركزا للإجلاء في مقاطعة «ألباي» وسط البلاد منذ أسبوعين، حيث بدأ حدوث اضطرابات بسبب البركان.



وأضاف المجلس - في أحدث تقرير صادر عنه - أن 6 مدن وبلدات على الأقل أعلنت تعليق الدراسة.



من جانبها، قدمت الحكومة مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 62 مليون بيزو إلى السكان المتضررين تتمثل معظمها في عبوات طعام مقدمة من وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية.



وكان حاكم «ألباي» إدسيل جريكو لاجمان قد اقترح في وقت سابق تخصيص حوالي 196 مليون بيزو لدعم الآلاف من الذين تم إجلاؤهم من المقاطعة لمدة 90 يوما، وهو المقترح الذي قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن «إن الحكومة الوطنية ستنظر فيه».



ويعتبر بركان «جبل مايون» الواقع على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مانيلا هو أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد وعددها 24 بركانا.