مبارك الخالدي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريبا خفيفا في مدينة بنغلور الهندية استعدادا لمواجهة منتخب نيبال الأربعاء المقبل في انطلاق مشوار الأزرق في بطولة اتحاد جنوب آسيا. وقد وصلت بعثة المنتخب بعد رحلة طويلة الى الهند قادمة من القاهرة التي شهدت معسكرا تدريبيا للمنتخب أقيم خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» لعب خلاله مباراتين وديتين امام منتخب زامبيا وانتهت بفوز الأزرق ٣-٠ ثم مع منتخب السودان انتهت أيضا بفوز منتخبنا ٢-١.



وقبل سفره امس أجرى الأزرق تدريبا وحيدا في معسكره بالقاهرة وكان في صالة الألعاب متعددة الأغراض. وتستضيف المدينة الهندية بنغلور بطولة جنوب آسيا حتى ٣ يوليو المقبل. وقد أوقعت القرعة منتخبنا الى جوار منتخبات الهند وباكستان ونيبال، حيث يتأهل الاول والثاني الى الدور نصف النهائي للبطولة بمشاركة ثمانية منتخبات آسيوية.



وتأتي مشاركة الأزرق في البطولة وقبلها الانتظام في معسكر القاهرة ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك ٢٠٢٦ وكأس آسيا في السعودية ٢٠٢٧، حيث يأمل الجهازان الفني والاداري تحسين المركز العالمي للمنتخب والتصنيف الدولي قبل إجراء مراسم القرعة المرتقبة.



وفي جانب متصل، يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم مع منتخب ايرلندا، وذلك في مقر إقامة الأزرق في معسكره بسلوفينيا الذي انطلق في 8 الجاري وينتهي الأربعاء المقبل. والمباراة هي الثانية للمنتخب في معسكره، حيث كانت مباراته الأولى أمام منتخب أوكرانيا وخسرها 0-2.



وكان من المقرر أن يلعب الأزرق مباراة أخرى مع الغابون قبل لقائه اليوم لكنها ألغيت لظروف خاصة بالمنتخب الأفريقي. ويسعى الجهاز الفني للأزرق لتحقيق الفائدة المرجوة من الاحتكاك مع منتخبات قوية وذات الطابع الأوروبي المتميز بالقوة والسرعة، وذلك في إطار استعدادات الأولمبي لخوض منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس آسيا في قطر ٢٠٢٤ وأولمبياد باريس.



وستنطلق التصفيات على ستاد جابر الدولي في سبتمبر المقبل بمشاركة منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية، وحرص الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي ايمليو بيكسي طوال فترة برنامج المعسكر على رفع معدلات اللياقة البدنية وخلق الانسجام بين اللاعبين والتدرب على التكتيك المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة.