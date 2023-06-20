انطلقت بالرباط الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة وفود الدول العربية ومنها وفد الكويت برئاسة الوكيل المساعد لوزارة الاعلام لشؤون الاعلام الخارجي بالتكليف مازن الانصاري.



وأعرب الامين المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي في كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة عن خالص الشكر لوزارة الشباب والثقافة والتواصل على التنظيم الجيد لأعمال الاجتماعات.



وذكر أن الادارة المختصة بقطاع الاتصال بجامعة الدول العربية عملت خلال الفترة الاخيرة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الاعلام العرب التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2022، حيث لم تدخر جهدا لإنجاز مهامها وخاصة مواصلة الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية.



واستعرض خطابي عددا من المنتديات والفعاليات التي نظمها قطاع الاعلام بجامعة الدول العربية منها المنتدى الأول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة الذي نظمته الهيئة العربية للبث الفضائي بالأردن والاجتماع الـ24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب في 2023 المنعقد بالكويت وتمخضت عنه نتائج ملموسة.



كما عقد الاجتماع الخامس لفريق عمل الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، بالاضافة الى الاجتماع الـ19 للجنة العربية للاعلام الالكتروني.



وخلص الى ان جميع هذه الفعاليات نتج عنها جملة من التوصيات بفضل الاسهامات القيمة للدول العربية الاعضاء والمنظمات والاتحادات العاملة في الحقل الاعلامي تحت مظلة جامعة الدول العربية، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة لبنة جديدة للارتقاء بالمنظومة الاعلامية العربية بروح من الانسجام والتوافق.



من جهته، أكد الكاتب العام بالنيابة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربي مصطفى امدجار أن هذه الاجتماعات «مدعاة لدعم فرص الحوار الحضاري الهادئ والتعاون والتآزر ونبذ أساليب التحريض والتفرقة وهي جميعها أهداف نبيلة يبقى تحقيقها منوطا بقيام منظومة اعلامية عربية قادرة على استيعاب وتمثيل هذه القيم وترجمتها في سياساتنا وممارساتنا الاعلامية اليومية».



وتناقش الاجتماعات التي تشارك فيها سورية لأول مرة منذ عام 2011 عددا من الموضوعات في مقدمتها مواصلة الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية ومتابعة خطة التحرك الاعلامي العربية في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، إضافة إلى تنفيذ تحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية.



كما تناقش الاجتماعات تنفيذ أهداف الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 وادراج مادة التربية الاعلامية في المناهج التعليمية والاعلام البيئي ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الاعلام الدولية، فضلا عن بحث عدد من تقارير المنظمات والاتحادات الاعلامية وقضايا تهم العمل الاعلامي العربي المشترك على ان تتوج هذه الاجتماعات بانعقاد مجلس وزراء الاعلام العرب الاربعاء المقبل.



ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من المؤسسات والاتحادات الاعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الاعلام العرب منها وكالة الانباء الكويتية «كونا» التي شاركت في أعمال اللجنة الدائمة للاعلام العربي، ممثلة عن اتحاد وكالات الانباء العربية «فانا».