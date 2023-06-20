أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، أنه وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، تم قبول واستيعاب جميع المتقدمين الكويتيين حديثي التخرج من حملة شهادة الدبلوم الفني الذين اجتازوا الاختبارات المقررة لهم، وعددهم 223 كويتيا، في تخصصات دبلوم الميكانيكا (قوى محركة) والميكانيكا إنتاج (هندسة التصنيع)، بالإضافة إلى تخصصي دبلوم مختبرات كيمياء تطبيقية ودبلوم صناعات كيميائية.



وأفاد العيدان بأن الشركة سعت جاهدة لزيادة عدد الشواغر المقررة لهذا الإعلان، والتي كانت أقل من عدد المجتازين أعلاه إلا أن هذه الجهود أثمرت إمكانية استيعابهم جميعا نظرا لوجود احتياج فعلي لهذه العمالة الفنية في الوقت الحالي.



وأعرب العيدان في تصريح له، عن سعادته بانضمام المقبولين إلى زملائهم بالقطاع النفطي، مؤكدا حرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على استيعاب الكفاءات الكويتية الشابة في شركات القطاع النفطي للنهوض به من خلال توفير الفرص الوظيفية لهم للمساهمة في تنمية ذلك القطاع الحيوي.