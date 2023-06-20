النتائج الأولية لامتحان «الفلسفة» مبشرة.. و«الفيزياء» راعى الفروقات الفردية للطلبة



عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي حيث أدى طلبة القسمين العلمي والأدبي أمس اختبار مادة اللغة العربية على ان يكون اليوم الثلاثاء راحة ويختتم طلبة «العلمي» امتحاناتهم غدا الأربعاء بـ«الكيمياء» بينما يكون الاحصاء آخر اختبارات «الأدبي» يوم الخميس.



وأكد رئيس لجنة ثانوية جابر العلي الصباح- بنين ومدير ثانوية صلاح الدين- بنين بدر الرشود، أن اللجنة الرئيسية ضمت 11 لجنة، مقسمة على 5 لجان للعلمي و6 للقسم الأدبي، ومن ضمنها لجنة خاصة واحدة، مضيفا أن مجموع الطلاب بلغ 79 طالبا للعلمي، و33 للأدبي، بالإضافة إلى 98 طالبا من المركز المسائي.



وأضاف الرشود أن الامتحانات سارت بشكل سلس، وحرصت الإدارة المدرسية على توفير أجواء مريحة وهادئة خلال هذه الفترة مع تعميم لوائح الغش والحرمان على مرافق المدرسة، وذلك حسب تعليمات وزارة التربية، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا لحالات الغش، متمنيا للطلبة تحقيق درجات عالية ومرضية لطموحاتهم.



من جانبها، ذكرت رئيس لجنة امتحان ثانوية أم معقل الأسدية - بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية حمدة العنزي أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة العربية بلغ 137 طالبة في القسم العلمي، و98 في الأدبي ولا توجد حالات غياب.



ولفتت العنزي إلى ان المدرسة تستعد كعادتها لتهيئة أجواء مناسبة للطالبات وذلك عبر تجهيز أفضل سبل الراحة والهدوء في اللجان، بالإضافة إلى تجهيز البيئة المناسبة لهن، وتوفير المشروبات الباردة وتعليق الإرشادات والأدعية والنصائح، التي تزيد روح المثابرة والطمأنينة لديهن، مثمنة دور وزارة الصحة وتعاونها مع «التربية» في خدمة الطالبات.



وشكرت جهود وزارة الداخلية في تنظيم عمليات السير والمتابعة في حال وجود أي طارئ، مشيرة إلى أن الامتحان سار وفق ما هو مطلوب، ولم تواجه اللجان أي مشاكل، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.



وحول امتحان الفلسفة الذي قدمه طلبة الأدبي امس الاول، أوضح الموجه الفني لمادة الاجتماعيات فيصل العتيبي ان عدد المتقدمين لامتحان مادة الفلسفة بلغ 15016 طالبا وطالبة، وعدد لجان تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي 80 مقسمة على 27 لجنة للرجال، و53 للنساء.



وأشار العتيبي إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب، وتم إعداده وفق جدول المواصفات، واحتوى على مجموعة من الأسئلة المتنوعة والمهارات التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، لافتا إلى أن عملية التصحيح تسير وفق الخطة التي وضعها التوجيه الفني العام لمادة الاجتماعيات.



وطمأن الطلاب بأن النتائج الأولية لتصحيح أوراق الامتحان مبشرة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وفيما يتعلق باختبار الفيزياء لطلبة العلمي، قالت الموجهة الفنية لمادة الفيزياء مريم السبيعي إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 24418 طالبا وطالبة، وعدد لجان التصحيح 10، منها 5 للرجال و5 للنساء، مؤكدة أن الامتحان في مستوى الطالب وراعى جميع الفروقات الفردية، وقد ضم قسمين شملت أسئلة موضوعية تحتوي على سؤالين، وأسئلة مقالية ضمت أربعة يكتفى بحل ثلاثة أسئلة منها.



وأضافت السبيعي أنه ستتم مراعاة مصلحة الطلاب خلال عملية التصحيح التي من المتوقع الانتهاء منها في غضون اليومين القادمين.