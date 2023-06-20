وافقت اللجنة الدائمة للاعلام العربي في دورتها العادية الـ99 المنعقدة بالرباط في إطار الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب على مقترح «الكويت عاصمة للإعلام العربي 2025» الذي تقدم به ممثل الكويت في اللجنة الوكيل المساعد في وزارة الإعلام مازن الأنصاري.



ودعت اللجنة الى تضافر الجهود لتفعيل العمل العربي المشترك في مجال الاعلام الذي يشكل واجهة أساسية لمواجهة التحديات المختلفة نظرا لتأثيره في الافراد والجماعات، مؤكدة أهمية صياغة مبادرات ومشروعات في هذا المجال لاسيما في اطار مقترح (الكويت عاصمة الاعلام العربي عام 2025).



من جهته رحب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي بالمقترح على ان يعرض في المجلس التنفيذي تمهيدا لإقراره في مجلس وزراء الاعلام العرب المقرر يوم الاربعاء.



وناقشت اللجنة عددا من الوثائق التي أعدتها الأمانة العامة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب لاسيما ما يتعلق بخطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الاعلامية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الاعلام الدولية على أن ترفع التوصيات في شأنها الى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها في المجلس الوزاري المقبل.