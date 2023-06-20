أكدت وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز حرصها على تسريع وتيرة الانجاز في جميع المشاريع التابعة للوزارة وان ذلك يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية. وأعربت بوقماز في تصريح لـ «كونا» أمس الاثنين عن خالص شكرها وتقديرها الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تجديد الثقة بها وزيرة للأشغال العامة.



وقالت إن «ثقة القيادة السياسية وسام نعتز به ومسؤولية كبيرة في أعناقنا تجعلنا حريصين على بذل كل ما في وسعنا لتنفيذ توجيهات القيادة لخدمة الوطن والمواطنين».



كما أكدت على العمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية في البلاد.