القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورا، على النحو الذي يتيح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات «بيرتون»، و«مينيرالي اندستريالي»، وشركة BSM، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات اللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق، ورئيس شركة «الشريف براند جروب» شريف الغريب، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة السفير «ميكيلي كواروني».



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر، في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذي شهد افتتاحه الرئيس السيسي، في مايو الماضي.



من جهتهم، أعرب مسؤولو الشركات الإيطالية - خلال اللقاء - عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس السيسي لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا استفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في قطاع التعدين في مصر.