اختتم المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب اجتماعه الـ 17 اليوم الثلاثاء باعتماد التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين، وتتضمن 17 بندا ستوضع على جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب المقررة يوم غد الأربعاء.



وشملت هذه التوصيات الموافقة على تسمية الكويت «عاصمة للإعلام العربي لعام 2025» كما تضمنت توجيه الشكر للكويت على رعايتها ودعمها لجائزة التميز الإعلامي العربي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.



وأكدت التوصيات اعتماد جميع قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب ولاسيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي صلبها الوضع التاريخي والروحي والقانوني للقدس المحتلة والعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم الإعلامي في نصرتها وابراز هويتها الروحية والحضارية.



كما اعتمد الاجتماع مشروع «المرصد والمنصة المدمجة» بوصفه آلية لتنفيذ خطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج، والموافقة على استضافة المغرب لمقرها مع دعوته لاتخاذ التدابير التنفيذية لاطلاق المشروع في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2024.



وشدد الاجتماع على أهمية دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب واعتماد الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب وخطتها التنفيذية ورفعها الى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للنظر في عرضها للمصادقة في القمة العربية المقبلة.



وأكد المكتب التنفيذي أهمية وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية ووضع أسس تصور للتفاوض مع هذه الشركات وتشكيل فريق رفيع المستوى من المختصين وذوي الكفاءات للتفاوض معها، بالإضافة الى تأكيده على القرارات السابقة المتعلقة بإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية.



وبدأت في وقت سابق من اليوم أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بمشاركة وفود الدول العربية بينها وفد الكويت الذي ترأسه وكيل وزارة الاعلام د.ناصر محيسن ممثلا عن وزير الإعلام.