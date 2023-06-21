آلاء خليفة



هنأ رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقال العتيبي: سموكم أهل لهذه المسؤولية التي أولاكم إياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



من جهة أخرى، وأكد العتيبي أن تطوير التعليم هو بداية لحلحلة أغلب الملفات في الأصعدة كافة. وأكد أن زيادة المخصصات المالية للأبحاث العلمية أمر لا مناص منه، بهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية وحلحلة جميع التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم والحيوي.