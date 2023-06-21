عبدالعزيز الفضلي



قام وزير التعليم د.حمد العدواني بجولة تفقدية على لجان تصحيح الامتحانات في الكنترول الأدبي، للاطمئنان على سير عملية تصحيح وتقدير الدرجات.



وقال الموجه الفني لمادة اللغة العربية ونائب رئيس لجنة تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي مشعل الدوسري «ان عملية تصحيح أوراق الامتحان بدأت في الكنترول الأدبي، ومن المتوقع ان تستمر عملية التصحيح لمدة يومين».



وأضاف الدوسري ان عدد المتقدمين لامتحان مادة اللغة العربية للقسم الأدبي بلغ 15000 طالب وطالبة، وبلغ عدد المصححين 430 معلما ومعلمة، منقسمين إلى 30 لجنة تصحيح، مشيرا إلى أن الامتحان كان موافقا للمعايير الفنية التي أعدها التوجيه الفني العام للغة العربية، معربا عن تمنياته لأبنائه الطلاب بدوام التوفيق والنجاح.



من جهة أخرى، يختتم اليوم الاربعاء طلبة القسم العلمي اختبارات نهاية العام بامتحان الكيمياء، بينما يقدم طلبة القسم الادبي اختبار تاريخ العالم الحديث والمعاصر، وسيكون غدا امتحان الاحصاء هو مسك الختام لنهاية عام دراسي اجتاز طلبته ووزارة التربية الكثير من الصعوبات والتحديات الى ان وصلوا به الى بر الامان. وتواصل لجان الكنترول بقسميه العلمي والأدبي عملية التصحيح، حيث تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق امتحان مادة الفلسفة لطلبة الصف الثاني عشر في القسم الأدبي، وتصحيح أوراق امتحان مادة الفيزياء لطلبة الصف الثاني عشر في كنترول القسم العلمي، وتصحيح أوراق امتحان مادة الاجتماعيات لطلبة الصف الثاني عشر للتعليم الديني.



وذكرت الموجه الفني لمادة الفيزياء مريم السبيعي أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء بلغ 24418 طالبا وطالبة، وبلغ عدد لجان التصحيح عشر لجان، خمس لجان للرجال وخمس للنساء، مؤكدة أن الامتحان في مستوى الطالب وراعى جميع الفروقات الفردية، وقد ضم قسمين شملت أسئلة موضوعية تحتوي على سؤالين، وأسئلة مقالية ضمت أربعة أسئلة مقالية يكتفى بحل ثلاثة أسئلة منها، متمنية لأبنائها الطلبة التوفيق والنجاح.



ومن جانبه، أكد الموجه الفني لمادة الاجتماعيات فيصل العتيبي الانتهاء من عملية التصحيح لأوراق امتحان مادة الفلسفة، وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحان مادة الفلسفة 15016 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد لجان تقدير الدرجات في الكنترول الأدبي 80 لجنة، مقسمة على 27 لجنة للرجال، و53 لجنة للنساء.



وأشار العتيبي إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب، وتم إعداده وفق جدول المواصفات، واحتوى على مجموعة من الأسئلة المتنوعة والمهارات التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، لافتا إلى أن عملية التصحيح تسير وفق الخطة التي وضعها التوجيه الفني العام لمادة الاجتماعيات.



وطمأن العتيبي الطلاب بأن النتائج الأولية لتصحيح أوراق الامتحان مبشرة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.