بعد توقيع مذكرة تفاهم بينهما، قامت الجامعة الأسترالية ممثلة بكلية الهندسة وشركة هواوي بإنشاء مختبر للاتصالات البيانية «Datacom» داخل حرم الجامعة، حيث يسعى مشروع المختبر إلى تطوير البرامج التدريبية الرقمية المقدمة من «هواوي» بالتعاون مع الجامعة الأسترالية لتعزيز مهارات الشباب ومنحهم فرصة التوظيف في مجال شبكات الحاسوب المطلوب لسوق العمل، بالإضافة إلى منح تدريب ميداني لجميع فئات المجتمع.



وقال رئيس الجامعة الأسترالية أ.د.عصام زعبلاوي إن الجامعة تتطلع للمزيد من التعاون مع شركة هواوي باعتبارها شركة رائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات في الكويت والمناطق المجاورة، مؤكدا على أهمية دمج المناهج التعليمية مع موضوعات تكنولوجية حديثة. من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي فرع الكويت تشي لونغ إن «هواوي» تتطلع إلى المزيد من المشاريع التعاونية القيمة مع المؤسسات التعليمية في الكويت، وخصوصا مع الجامعة الأسترالية، مضيفا ان مختبر الاتصالات البيانية خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.



بدوره، قال عميد كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية د.محمد عبدالنبي إن مختبر الاتصالات البيانية سيكون إضافة قيمة تمنح الطلبة فرصة للتجربة والابتكار.