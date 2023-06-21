مبارك الخالدي



يدشن منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مشواره في بطولة اتحاد جنوب آسيا عندما يلتقي منتخب نيبال في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة، وذلك على ستاد ستري كانترافا في مدينة بنغلور الهندية. وتعقب اللقاء المواجهة التي تجمع منتخبي الهند وباكستان.



وتنطلق منافسات المجموعة الثانية غدا وتضم منتخبات لبنان والمالديف وبوتان وبنغلاديش، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي المقرر إقامته في الأول من الشهر المقبل.



وتأتي مشاركة منتخبنا في البطولة ضمن المرحلة الثانية من خطة إعداد الأزرق لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027، حيث أقام الأزرق معسكرا تحضيريا في القاهرة تخللته مباراتان وديتان فاز في الأولى على زامبيا 3-0 وفي الثانية على السودان 2-1، وذلك بهدف تحسين التصنيف الدولي لمنتخبنا.



ولقاء اليوم مع نيبال هو الرابع في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ فاز الأزرق في 3 مواجهات كان آخرها في يونيو 2022 على ستاد جابر الدولي ضمن تصفيات كأس آسيا وفاز الأزرق 4-1، وتعادل المنتخبان مرة واحدة.



واختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو قائمة متزنة من اللاعبين، وهي مزيج من عناصر الخبرة والشباب، ويغيب عن مباراة اليوم اللاعبون فيصل زايد وفهد الهاجري والحارس عبدالرحمن المجدلي لاعتذارات مقبولة، ويتطلع الجهاز الفني الى تحقيق الفوز لمواصلة نغمة الانتصارات مؤخرا لما لذلك من انعكاس إيجابي على تصنيف المنتخب المرتقب أواخر الشهر الجاري.



‏من جانبه، قال مدرب المنتخب الوطني البرتغالي روي بينتو اننا جئنا إلى الهند لتطوير ورفع مستوى اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، واثبات طريقة لعب الازرق. وأتمنى أن تكون أرضية الملعب صالحة لممارسة كرة القدم، وأتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين أغلب المنتخبات.



وفي جانب آخر، يختتم منتخبنا الأولمبي معسكره الذي يقام في سلوفينيا تمهيدا للعودة الى البلاد وانتظار المرحلة الثانية من خطة إعداده في الشهر المقبل. وخسر الأولمبي قبل عودته من منتخب ايرلندا 3-0 في مباراة توقفت في منتصف الشوط الثاني بسبب الخشونة الزائدة من الجانب الايرلندي.



وفي هذا الإطار، استنكر اتحاد الكرة في بيان رسمي ادعاءات نظيره الايرلندي وجاء في البيان «نستنكر ما أعلن عنه الاتحاد الايرلندي عبر حسابه على «تويتر» من تعرض أحد لاعبيه للعنصرية أثناء المباراة، ويؤكد الاتحاد أن ما تم تداوله من أخبار غير صحيح ويعلن رفضه التام لمثل هذا الاتهام لاسيما أن المباراة لم تستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد من اللاعبين، وتوقفت عند الدقيقة 70 من قبل الحكم حماية للاعبين من حدوث إصابات. ويؤكد الاتحاد حرصه التام على الالتزام بالروح الرياضية، كما انه ملتزم التزاما كاملا بجميع اللوائح والقوانين والمواثيق الدولية التي تنبذ التمييز والعنصرية، ويؤكد على ان جميع لاعبي المنتخبات الوطنية يتمتعون بالالتزام والانضباط وحسن الخلق والأدب ولا يمكن لأي أحد منهم أن يتصرف بشكل غير لائق مع أي طرف آخر.