

خلصت دراسة علمية نشرت نتائجها امس إلى أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص.

وقال المعد الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر لوكالة فرانس برس «ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد.

لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة» التي يحصل فيها ذلك. ولفت التقرير إلى أن الأنهار الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهيمالايا تشكل مصدرا مهما للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1.65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.



واستنادا إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز ICIMOD، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال.