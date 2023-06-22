الدوحة - فريد عبدالباقي



أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم لائحة نظام تسجيل اللاعبين للموسم الجديد 2023-2024، للفرق المشاركة في بطولتي الدوري بالدرجتين الأولى والثانية، ولكل الفئات. ونصت الفقرة الأولى من اللائحة على اعتماد تسجيل 12 فئة اعتبارا من 1 يناير المقبل، التي تشمل الأعمار من 7 سنوات حتى 19 سنة، فيما سيكون تسجيل فئة الفريق الأولمبي مواليد 2005 2006 (لأندية الدرجة الأولى فقط).



وتضمنت الفقرة الثانية السماح لأندية الدرجة الأولى بتسجيل 28 لاعبا في كشف الفريق الأول، على ألا يتجاوز عدد اللاعبين المحترفين الأجانب (سبعة) لاعبين كحد أقصى ضمن قائمة الـ 28 لاعبا لفئة الفريق الأول، ويسمح بمشاركتهم في أي وقت من أوقات المباراة، وذلك باعتماد تسجيل عدد (خمسة) لاعبين على ألا يشغل أي منهم مركز حارس المرمى في أي وقت من أوقات المباراة.



كما حدد الاتحاد القطري مواعيد فترات الانتقالات المعتمدة، حيث تبدأ الفترة الأولى الانتقالات الصيفية لتسجيل اللاعبين والإعارة وطلب شهادات الانتقال الدولية للاعبين خلال الفترة من 27 يونيو الجاري، وحتى 18 سبتمبر المقبل، وتبدأ الفترة الثانية الانتقالات الشتوية خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير المقبل.



هذا، وكشف الاتحاد القطري حقيقة تفاصيل الواقعة التي حدثت خلال المباراة الودية لمنتخبي قطر ونيوزيلندا التي أقيمت في ختام معسكر النمسا، والتي لم يكمل المنتخب النيوزيلندي شوطها الثاني بمزاعم تعرض أحد لاعبيه لإساءات عنصرية من قبل لاعب منتخب قطر يوسف عبدالرزاق.



وأوضح البيان أن الاتحاد القطري سيأخذ الحادثة على محمل الجد، للوقوف ضد العنصرية بجميع أشكالها.



في حين قال رئيس الاتحاد القطري جاسم بن راشد البوعينين: جميعنا في الاتحاد القطري نقف بجانب اللاعب يوسف عبدالرزاق، وندين بشدة الحدث غير المبرر الذي حدث أثناء المباراة أمام نيوزيلندا.



من جانبه، أكد يوسف عبدالرزاق أنه هو من تعرض للإساءة قائلا: خلال المباراة تعرضت لإساءات عنصرية، إلا أنني فوجئت باتهامات موجهة ضدي من قبل اللاعب نفسه باستخدام لغة مسيئة.



ملحق «أبطال آسيا»



إلى ذلك، أسفرت مواجهات الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 عن مواجهة نارية للأندية القطرية، إذ سيواجه الوكرة القطري ضيفه نافباهور الأوزبكي، فيما ينتظر العربي القطري الفائز من لقاء «إيه جي أم كي» الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2022.



ويصطدم نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بضيفه الوحدات الأردني في 15 أغسطس المقبل، ويتأهل الفائز لمقابلة النصر السعودي في 22 من الشهر ذاته بدور ملحق الحسم، في المقابل يلتقي نادي الشارقة الإماراتي مع ضيفه باشوندارا كينغز من بنغلاديش، ويتأهل الفائز لمقابلة تراكتور الإيراني.