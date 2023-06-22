أسامة أبوالسعود

استقبل وزير التعليم د.حمد العدواني رئيس واعضاء نقابة التربية برئاسة عادل العازمي لتهنئة الوزير على نيله ثقة القيادة السياسية ممثلة ‏ بصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. وتقدم رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي بعدد من المطالب المهمة خلال اللقاء، في مقدمتها تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.



كما شدد العازمي على ضرورة اعلان نتيجة مقابلات الموجهين الأوائل مع ضرورة تسكين الشاغر منها.



وتضمنت مطالب النقابة ايضا اصدار نشرة من قطاع الشؤون القانونية بكيفية التعامل مع حالات الحضانة في المدارس.



كما دعا الى ضرورة الاستعجال في صرف الاعمال الممتازة لجميع العاملين بالوزارة مع صرف مستحقات العاملين من الهيئات الادارية والتعليمية في المدارس.



كما طالب العازمي بسرعة البت وادراج منطقة الوفرة ضمن المناطق النائية وصرف بدل طريق.



وفي ختام اللقاء وجه العازمي الشكر الى الوزير العدواني على حسن استقبال رئيس واعضاء النقابة وتعاونه وحرصه على الاستماع لمطالب نقابة العاملين بالوزارة ودعمه لحقوق العاملين بوزارة التربية.