هنأ رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بندر النصافي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بمناسبة نيله ثقة القيــادة السياسيــــة وتكليفـــه بالعمـــــل الوزاري ضمــــن الفريق الحكومي والاستمــــرار بتولي حقيبـــــة وزارة الإعــــلام وتولي حقيبـــــة وزارة الأوقاف.



وقــــال النصافي، في تصريح صحافي، إن مجلس إدارة النقابــــة يتقــــدم بأسمى آيات التهاني والتبريكـــات نيابــــة عــــن جميـــع العاملين في إدارات وقطاعـــــات الـــوزارة المختلفــــة للوزيــــر عبــــدالرحمـــن المطيري على نيل الثقــــة الغاليــــة، ويتمنى أن تكون هـــذه الثقة بدايـــة انطلاقــــة جديدة لاستمـــرار تواصل عجلــــة الإصـــلاح والتنمية والتطوير في جميع قطاعات الوزارة المختلفة.



وناشدت النقابة الوزير عبدالرحمن المطيري تبني جميع قضايا العاملين في وزارة الأوقاف والدفاع عنها، وتوفير الامتيازات المستحقة لهم، والتي لاتزال متأخرة بسبب روتين وإجراءات الجهات الحكومية الأخرى.



وأمل النصافي من الوزير المطيري العمل على معالجة القرارات والمشاكل التي تواجه الموظفين والموظفات لضمان تطور العمــــل وزيــــادة الإنتاجيــــة.