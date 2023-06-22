

مبارك الخالدي



سجل منتخبنا الوطني لكرة القدم بداية جيدة في بطولة اتحاد جنوب آسيا «الكأس الذهبية» وذلك بتغلبه على منتخب نيبال 3-1 في المباراة التي جمعتهما ظهر امس على ستاد سري كانيرافا بمدينة بنغلور الهندية، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من البطولة.



وبهذا الفوز، وضع الأزرق أول 3 نقاط في جعبته. وسجل لمنتخبنا خالد إبراهيم 23 وشبيب الخالدي 40 ومحمد دحام من ركلة جزاء 63، وسجل هدف نيبال انجان بيستا 68.



وفرض الأزرق سيطرته على الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا على الكرة، ودخل منتخبنا المباراة بتشكيل مكون من الحارس عبدالرحمن كميل وفي الدفاع حمد القلاف وحمد حربي وخالد إبراهيم وعبدالله الفهد، وفي الوسط فواز العتيبي وعذبي شهاب ورضا هاني ومبارك الفنيني، وفي المقدمة محمد دحام وشبيب الخالدي.



وكانت أولى محاولات الأزرق عبر محمد دحام الذي مر من الجبهة اليسرى وسدد الكرة لكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن للحارس، ومن ركلة ركنية نفذها العتيبي اخطأ الحارس النيبالي خيران كومار في الخروج من مرماه لتصل الى خالد إبراهيم ليسكنها في الشباك 23، ليواصل الأزرق أفضليته وسط تراجع المنتخب النيبالي. ومن كرة عرضية متقنة للعتيبي قابلها دحام بالرأس لكنها ارتدت من العارضة 35 ليواصل دحام تألقه ويرسل كرة داخل المنطقة أجاد شبيب الخالدي في استقبالها وترويضها وأودعها على يمين الحارس 40.



وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الأزرق البرتغالي بينتو تغييرا مبكرا بدخول عبدالله عمار وعيد الرشيدي بدلا من عبدالله الفهد وعذبي شهاب، حيث حافظ الأزرق على حيويته، كما شارك أحمد الظفيري وسلمان العوضي بدلا من شبيب الخالدي ومبارك الفنيني. وفي المقابل، تخلى نيبال عن حذره وبادل الأزرق الهجمات وذهبت رأسية شانيز غير المراقب بجوار القائم الأيمن للحارس كميل 58، ومن ضربة جزاء أضاف دحام الهدف الثالث للأزرق 63، ونجح انجان بيستا في تقليص الفارق بإحرازه هدف نيبال بعد ان تلقى الكرة في مساحة خالية وسدد الكرة على يمين الحارس كميل 68. أدار المباراة الحكم علم كير من بنغلاديش وأجاد في إدارتها.



من جانب آخر، يعود منتخبنا الأولمبي اليوم قادما من سلوفينيا بعد ان اختتم معسكرا استمر 3 أسابيع استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، ولعب منتخبنا مباراتين خسر في الأولى من أوكرانيا 2-0 وفي الثانية من ايرلندا 3-0 في مباراة لم تكتمل وتوقفت بسبب الخشونة الزائدة من المنتخب الإيرلندي. وعقب المباراة، قال مدرب منتخبنا، البرتغالي روي بينتو، إنه راض عن أداء «الأزرق» لأننا حققنا النقاط الثلاث، ويثق بأن اللاعبين يمتلكون إمكانات وأداء أفضل.



وأضاف بينتو: «أدرك أن عامل الطقس لم يكن مناسبا لتقديم مستوى مميز أمام نيبال، لكننا نتطلع لأداء أفضل في المباراة المقبلة، وسنعمل على تلافي بعض الأخطاء التي حدثت في المواجهة الأولى». إلى ذلك وبهدفه في مرمى نيبال، بات مهاجم «الأزرق» شبيب الخالدي أكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف الدولية على مستوى المنتخبات العربية في عام 2023 بتسجيله ٧ أهداف.