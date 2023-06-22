عبدالعزيز الفضلي



يسدل الستار اليوم على اختبارات طلبة الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي، حيث يقدم طلبة القسم الأدبي امتحان مادة الإحصاء بعد أن اختتم زملاؤهم في القسم العلمي أمس مشوارهم مع الامتحانات باختبار الكيمياء.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أن النتائج الأولية بعد التصحيح مطمئنة وتبشر بالخير، مشيرة الى ان العاملين في كنترول الامتحانات بقسميه العلمي والأدبي يبذلون جهودا كبيرة في عملية التصحيح.



وأوضحت المصادر أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة والتدقيق الأفقي والرأسي مساء الجمعة وستكون النتائج بشكل عام جاهزة يوم السبت، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل وزير التعليم د.حمد العدواني، وستصل مسچات للطلبة أو أولياء أمورهم عبر هواتفهم النقالة لإعلامهم بالنتيجة.