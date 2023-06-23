الدبيس: الحرص على الاستثمار برأسمال بشري إبداعي يضيء سماء سوق العمل تحقيقاً لرؤية الكويت 2035



آلاء خليفة

برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور وزير التعليم د.حمد العدواني ممثلا عن سموه، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة بمركز التدريب الهندسي والخريجين معرض التصميم الهندسي الـ 44، ولمدة ٣ أيام، في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



وحضر الافتتاح كل من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أ.د.أمينة فرحان، ود.خولة الشايجي وعدد من القياديين بالدولة والمهتمين وعدد من ممثلي سفارات الدول الشقيقة وقياديي الجامعة ونواب مدير الجامعة ومساعديهم وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة والبترول ومديري الإدارات، وممثلي الجهات الراعية للمعرض. ويشارك في المعرض 122 مشروعا من مختلف الأقسام العلمية في كلية الهندسة والبترول، كما تشارك فيه كلية العمارة وكلية العلوم، ولأول مرة يشارك مهندسون من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي برعاية جمعية المهندسين.



وأشاد د.حمد العدواني في كلمة له نيابة عن راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء بمعرض التصميم الهندسي الذي يعد وجهة علمية وهندسية بمشاركة نخبة من مهندسي ومهندسات كلية الهندسة والبترول في الأعوام السابقة الذين أبدعوا في إنتاج 3 آلاف مشروع هندسي مبتكر.



وأوضح د.العدواني أنه منذ إنشاء جامعة الكويت وهي تضخ شبابا مؤهلين لسوق العمل بمجالات العلوم المختلفة ومنها العلوم الهندسية، معربا عن فخره بالكواكب الوطنية من خريجي جامعة الكويت منذ إنشائها عام 1966 الذين أسهموا في نهضة هذا الوطن.



ودعا الطلبة والخريجين إلى التسلح بالخبرات العلمية والهندسية والفنية العالية لاكتساب مهارات تساهم في بناء جيل واع يحقق التنمية المرجوة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة لتحصيلهم العلمي.



من جهته، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس بالجميع في رحاب جامعة الكويت بافتتاح معرض التصميم الهندسي الرابع والأربعين الذي تنظمه كلية الهندسة والبترول بمشاركة من كليتي العلوم والعمارة، مبينا أن هذا المعرض بني بأنامل كوكبة من الخريجين، ليستعرض خلاصة عقولهم، وينبض في قلوبهم ويصف فرحتهم بإنجاز تفتخر به الكلية. وأشار د.الدبيس إلى أن طلبة كلية الهندسة والبترول كانوا وما زالوا مثالا يحتذى في الجد والاجتهاد وتحدي النفس، فكان في هذا المعرض نتاج تعليمهم الذي جسدوه في مشاريعهم المعروضة. وأكد أن كلية الهندسة والبترول كلية رائدة بمنتسبيها، وأعضائها، وبرامـجهـا، ومـخـتبراتها، ومرافقها، وطرق التدريس فيها، ونوعية خريجيها.



وأكد حرص جامعة الكويت بكلياتها المختلفة على تخريج كوكبة من الخريجين الذين أضاءوا سماء سوق العمل بتميزهم وإبداعهم تحقيقا لرؤية الكويت 2035 بالاستثمار برأس مال بشري إبداعي، وقد أثبتت هذه الكواكب دوما قدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في تلبية جميع احتياجاتها ولاسيما في المجالات الهندسية.



من جانبه، أعرب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع عن سعادته بافتتاح معرض التصميم الهندسي الرابع والأربعين مستكملا مسيرة 22 عاما من التميز والنجاح، معبرا عن فرحته بتطور المعرض عاما بعد عام. ورحب د.الهزاع بمشاركة أبنائنا من دول الخليج الشقيقة بالمعرض، معبرا عن فخره بإنجازات مهندسي المستقبل والذين يطمح لأن يقوموا ببناء هذا الوطن المعطاء الذي وفر لنا ولهم كل الإمكانيات والسبل.



بدوره، رحب مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د.دعيج الركيبي بالحضور في أكبر تجمع هندسي، ويمثل قاعدة وابتكار أسسته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت نتج عنه تخريج أكثر من 15 ألف مهندس ومهندسة بجهودهم لبناء أساس عظيم للدولة، وبناء الجيل الجديد من مهندسي ومهندسات الكويت.



وأردف: إن معرض التصميم الهندسي قدم أكثر من 3 آلاف مشروع هندسي وطني منذ عام 2001 إلى يومنا هذا، معربا عن أمله أن تصب هذه الجهود في تطوير العالم والوصول الى أعلى مراتب التميز.



وأوضح د.الركيبي حرص القائمين على المعرض على تقديم أكثر من 7 جوائز تخصصية، أولاها جائزة من مؤسسة التقدم العلمي تختص بأسس التصميم الهندسي، و6 جوائز تخصصية ذات علاقة بالهندسة، علاوة على جوائز ترتبط بالأولويات الوطنية بمشاريع هندسية في جميع المجالات، الهادفة الى إصلاح البنية التحتية ضمن خطة عمل وضعتها وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، وإسهامات مهندسي ومهندسات الجامعة.