ثامر السليم



طالبت نقابة العاملين بجامعة الكويت بإنصاف الإداريين للعمل في الفصل الدراسي الصيفي وعدم إقصائهم بحجة تخفيض الميزانية.



وأكدت النقابة أن هناك اداريين بمختلف مراكز العمل بالجامعة، عملهم ضروري ويدخل ضمن إطار الفصل الدراسي الصيفي، وعدم شمولهم بالعاملين خلال الصيفي سيضر بالعملية التعليمية.



وقالت النقابة، ان على العمادة ان تعي بأن تخفيض الميزانية يجب ألا يضر بالعملية التعليمية، فلطالما كان هناك فصل دراسي صيفي تطرح خلاله مقررات للطلبة، يجب توفير العاملين على سير العملية التعليمية، فهل يمكن ان تقام فصول دراسية بالصيف بلا اداريين؟!



وخاطبت النقابة وزير التعليم د.حمد العدواني بضرورة انصاف الاداريين بجامعة الكويت، لافتة إلى ان توزيع عمادة القبول والتسجيل لمراكز العمل في الفصل الصيفي جاء غير منصف، حيث تم استبعاد مراكز وموظفين لهم حاجة فعلية في «الصيفي».