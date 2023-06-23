محمد راتب



أعلن رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية عبدالله العنزي إطلاق مهرجان بطاقة العائلة لشهر يونيو في الأسواق المركزية، والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية في تنظيم المهرجانات والعروضات الخاصة بالمساهمين التي تنظمها الجمعية. وأشار العنزي خلال الافتتاح بحضور أمين السر محمد المويزري ورئيس لجنة المشتريات نصار البحا إلى أن مجلس الإدارة يسعى إلى تلبية مطالب أهالي المنطقة والمساهمين على جميع الأصعدة، وتم التنبيه على المساهمين لاستخراج بطاقة العائلة قبل تنظيم المهرجان الغذائي والاستهلاكي للاستفادة منه. من جانبه، قال أمين السر محمد المويزري إن مجلس الإدارة الذي لم يمض على فترة تسلمه للجمعية أكثر من شهر حمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الوعود التي أطلقها أمام المساهمين، ومن أبرزها تنظيم مهرجانات خاصة لحاملي بطاقة العائلة، ودعم للمنتجات الوطنية. وفي السياق نفسه، أوضح رئيس لجنة المشتريات نصار البحا أن عدد السلع المشمولة في مهرجان بطاقة العائلة لشهر يونيو أكثر من 1500 صنف ما بين غذائي واستهلاكي بخصومات تصل إلى 80%، وأصناف أخرى 1+1، موضحا أن مهرجان البطاقة انقسم إلى عرضين الأول خضار وفاكهة لمدة 3 أيام والثاني غذائي واستهلاكي لمدة 3 أيام، مع العلم أن المهرجان مستمر حتى 24 الجاري.