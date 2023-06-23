بروكسل: أسامة دياب



أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس الدور الكبير الذي تلعبه الكويت في خفض التوتر في المنطقة وحل النزاعات. وقال كوبمانس في مؤتمر صحافي عقده في مقر الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS) وهي الدائرة الديبلوماسية ووزارة الدفاع والخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور وفد من ممثلي وسائل الاعلام الخليجية، وردا على سؤال حول جهود الصين والولايات المتحدة الأميركية في حل النزاع العربي - الإسرائيلي: نرحب بأي جهود تبذلها أي دول تساهم في دعم عملية السلام وحل النزاع سواء من الجانب الصيني أو الأميركي ونحن منفتحون على ذلك. ودعا كوبمانس الى ضرورة تضافر الجهود لإنهاء هذا الصراع لأنه كلما طال الصراع زادت عواقبه السيئة وتعمقت آثاره. ولفت الى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد تطبيق حل الدولتين كحل للنزاع العربي - الاسرائيلي ولذلك يعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وكل الاصدقاء لإنهاء الاحتلال ووقف قتل الأبرياء لتحقيق الاستقرار وضمان أمن المنطقة. وأدان سياسة اسرائيل الاستيطانية، موضحا أن المستوطنات غير قانونية فهي اراض فلسطينية محتلة ولا يمكن البناء عليها، حيث يعتبر النشاط الاستيطاني الاسرائيلي تدميرا لمستقبل فلسطين، ويعتبر سببا مباشرا في زيادة الهجمات الانتحارية والإرهابية. وأشار الى أن الاتحاد الاوروبي كان واضحا مع إسرائيل وعبر عن ذلك لهم، وذلك برفضه اعتداء المستوطنين على الاراضي الفلسطينية أو التوسع في البناء على الأراضي الفلسطينية.