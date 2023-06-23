تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي الزمالك مع فاركو في التاسعة والنصف مساء بستاد القاهرة، وفي ثاني اللقاءات يلعب طلائع الجيش مع البنك الأهلي في السادسة والنصف.



وكان الزمالك قد اعلن وصول السويسري فريتز شميد إلى القاهرة لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، وعمل شميد مساعدا لكريستيان جروس مدرب الزمالك السابق في توتنهام وبازل، حيث توج بالدوري السويسري وكأس سويسرا 4 مرات، كما تواجد ضمن الجهاز المعاون لمارسيل كولر المدير الفني الحالي للأهلي وذلك أثناء قيادته لمنتخب النمسا خلال الفترة من 2011 حتى 2013.



وتولى فريتز شميد تدريب منتخب نيوزيلندا تحت 23 عاما، ثم المنتخب النيوزيلندي الأول قبل الرحيل في العام الماضي لتولي القيادة الفنية لكوتوكو الغاني.



من ناحية أخرى، تواجه إدارة نادى الإسماعيلي تحديات ومشاكل كبيرة قد تؤدى به إلي إيقاف القيد بعد الشكاوى العديدة التي قدمت ضد النادي في «فيفا» من محترفيه التونسي نور الزموري ومواطنه لاعب الفريق الحالي فراس الدين شواط ومدربه السابق الاسباني جاريدو لعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية. وكان «فيفا» قد ألزم الإسماعيلي بسداد 600 ألف دولار للزموري في مايو الماضي، إلا أن النادي لم يسدد وتجاوز مهلة السداد وهي 45 يوما وكذلك مبلغ 62 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد لصالح جاريدو، وتقدم فراس شواط في الأيام القليلة السابقة بشكوى مفادها أنه لم يحصل سوى على 90 ألف دولار فقط من إجمالي 300 ألف دولار راتبه السنوي المنصوص عليه في التعاقد تمهيدا لفسخ تعاقده.



وصرح محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الإسماعيلي تعليقا على الشكاوى المقدمة قائلا: «دعونا أولا نحصل على الـ 4 نقاط اللازمة لبقائنا في الدوري الممتاز وبعد ذلك نرى ما سيحدث».