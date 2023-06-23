

مبارك الخالدي



يسعى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على منتخب باكستان في المباراة التي تجمعهما غدا السبت على ستاد سري كانيرافا في مدينة بنغلور الهندية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة اتحاد جنوب آسيا «الكأس الذهبية»، التي تستضيفها الهند حتى 4 من الشهر المقبل.



ويخوض الأزرق مباراة الغد وفي رصيده ثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الاولى على منتخب نيبال 3-1، بينما يدخل المنتخب الباكستاني اللقاء ورصيده خال من النقاط، وذلك اثر خسارته من الهند 4-0. وتشهد الجولة لقاء آخر يجمع الهند مع نيبال.



ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تخطي المنتخب المنافس وزيادة غلة الأزرق من النقاط لضرب عصفورين بحجر واحد أولهما رفع رصيد المنتخب من النقاط الدولية تمهيدا لتحسين تصنيفه القاري وهو الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة، حيث يترقب منتخبنا قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026، وكأس آسيا في السعودية 2027، وكذلك التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.



وكان مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو قد عبر عن ثقته باللاعبين، وقال عقب الفوز على المنتخب البنغالي في الجولة الأولى أول من أمس «أنا راض عن الأداء لأننا حققنا الثلاث نقاط، وأثق بأن لاعبينا يمتلكون إمكانيات وأداء افضل، وأدرك ان عامل الطقس لم يكن مناسبا لتقديم مستوى مميز امام منتخب نيبال لكن نتطلع لأداء افضل في لقاء باكستان وسنعمل على تلافي بعض الأخطاء التي حدثت في المواجهة الأولى».