آلاء خليفة



استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الدبيس وفدا من مختلف الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي مكونا من طلبة وطالبات كليات الهندسة ورؤساء أقسام علمية إثر مشاركتهم في معرض التصميم الهندسي الـ 44 بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أ.د.خالد الهزاع، اليوم الخميس، في قاعة مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأعرب أ.د.فهد الدبيس عن سعادته بمشاركة طلبة وطالبات جامعات دول مجلس التعاون في معرض التصميم الهندسي بجامعة الكويت وتواجدهم الرائع وعرض مشاريعهم المميزة التي أثرت المعرض، مرحبا بهم في بلدهم الثاني ومتمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.



وبدورهم، ثمن طلبة جامعات دول مجلس التعاون حرص الإدارة الجامعية على اللقاء بهم وحسن استضافتهم، معتبرينها ثقافة متأصلة بالمجتمع الكويتي، مبدين إعجابهم بجامعة الكويت البيئة الحاضنة للإبداع والوجه الأكاديمي للدولة.



ويتكون الوفد من رؤساء أقسام علمية وطلبة وطالبات من جامعة البحرين، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة شقراء.