أسامة أبو السعود - عاطف رمضان



باليباب والورود كانت فرحة اوائل الثانوية العامة وذويهم، وهي اغلى فرحة لأنها فرحة النجاح والتفوق وبداية خطوة أساسية في حياتهم القادمة وبناء مستقبلهم وفق طموحاتهم التي سعوا باجتهادهم وسهرهم لتحقيقها.



«الأنباء» التقت اوائل الثانوية العامة الذين عبروا وذويهم عن فرحتهم الغامرة بهذا التفوق وتلك النتيجة التي جاءت متوافقة مع ما بذلوه من جهد مضن على مدى سنوات متواصلة، واكدوا انهم يطمحون لمواصلة هذا التفوق في دراستهم الجامعية.



في البداية، قالت الاولى على الثانوية العامة بالقسم العلمي آلاء عصام حسن عبدالعزيز - مدرسة ابرق خيطان الثانوية والتي حصلت على نسبة ١٠٠%: الحمد لله على هذا التفوق بفضل الله ثم بفضل والدي ومدرسيّ خلال السنوات الماضية. وأوضحت آلاء انه مهما تعرض الطالب للضغط بسبب المذاكرة فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبه وجهده وسيوفقه في تحقيق ما يريده ويسعى اليه، ولكن المهم هو اخلاص النية في العمل ورضا الوالدين.



وعن طموحها ودراستها المستقبلية، قالت آلاء: ان شاء الله ارغب في دراسة الطب في بلدي جمهورية مصر العربية، وادعو الله ان يوفقني في مستقبلي.



من جهتها، قالت المتفوقة جمانة عبدالعزيز عبد الأمير النجدي والحاصلة على 99.99% في القسم العلمي بمدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات ان فرحة التفوق هي اغلى فرحة، لأنها جاءت بعد 3 سنوات من المذاكرة والاخلاص والجد والاجتهاد.



وأهدت جمانة التفوق لوالديها وأهلها وللكويت الحبيبة وقيادتها الحكيمة.



وعن امنيتها المستقبلية في الدراسة الجامعية، قالت جمانة: طموحي ان ادخل كلية الطب في جامعة الكويت وأن اتخصص في الجراحة لتخفيف آلام المرضى.



من جهتها قالت الطالبة نادين أبوهاشم أحمد الحاصلة على الترتيب الاول مكرر على الكويت من القسم العلمي بنسبة 100%، بمدرسة الاخلاص الاهلية الثانوية للبنات - المشتركة، وهي من الجنسية المصرية، إنها تنوي دراسة الطب، وان من الصعوبات التي واجهتها خلال فترة الدراسة هي كبر بعض المناهج الدراسية مع ضيق وقت المراجعة بين الامتحانات.



وزادت قائلة: أهدي نجاحي الى أبي وأمي وجدتي واخوتي ومدرسي، لافتة إلى ان من اسباب تفوقها الثقة بالله تعالى مع الجد والاجتهاد وعدم تضييع الوقت وتنظيمه بشكل جيد.



ونصحت نادين الطلبة والطالبات بضرورة الثقة بالله تعالى وعدم تضييع الوقت وتحديد اهدافهم حتى يتمكنوا من الوصول اليها.



ومن القسم الأدبي قالت الطالبة شذى تامر سعيد دويدار الحاصلة على الترتيب الثالث على الكويت بنسبة 99.81% بمدرسة الجابرية الثانوية للبنات وهي من الجنسية المصرية، انها تهدي نجاحها وتفوقها الى عائلتها التي ساندتها وقدمت لها الدعم كثيرا وكذلك الى معلماتها وإدارة مدرستها.



وأضافت شذى ان من اسباب تفوقها ونجاحها توفيق الله تعالى والإدارة الجيدة في تنظيم وقتها خلال فترة الدراسة، مشيرة الى ان الاختصاص الذي تعتزم التوجه اليه هو دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية.



ونصحت شذى الطلبة والطالبات بمتابعة الدراسة منذ بداية العام الدراسي وحسن إدارة الوقت.