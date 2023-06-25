العدواني: استيعاب جميع الخريجين وفق الشروط والنسب المعلنة في البعثات الداخلية والخارجية

نسبة النجاح في القسم الأدبي بلغت 80.78% وفي العلمي 81.62% والديني 89.62%

انخفاض عدد حالات حرمان الطلبة للفترة الثانية للعام الدراسي الحالي بتسجيل 334 حالة



عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التعليم د.حمد العدواني نتائج الثانوية العامة (الصف الثاني عشر) بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 م، حيث بلغ عدد الحاضرين لامتحانات نهاية العام 40242 طالبا وطالبة من اصل ما يقارب 45 ألفا، وتم اجتياز الامتحانات بنجاح 34 ألفا و230 طالبا وطالبة.



وتوجت الطالبة نورا فارس خالد الهاملي بالمركز الاول على الكويت والكويتيين في القسم العلمي وحصلت على 100%.



كما توجت الطالبة ملك هاني متولي حماد بالمركز الأول على مستوى الكويت في القسم الأدبي بنسبة 99.88% فيما توجت الطالبة نوف مبارك العجمي بالمركز الاول على الكويتيين بنسبة 99.51%.



وتوجت الطالبة رزان سلطان رشدان بالمركز الاول على الكويت والكويتيين في التعليم الديني بنسبة 99.43%.



وفي مدارس التربية الخاصة توجت الطالبة سيدة نور موسوي بالمركز الاول في القسم العلمي على مستوى الكويت بنسبة 98.74%، والطالبة ريم مطر الحصم على المركز الأول على الكويتيين بنسبة 97.46%.



وتوجت الطالبة حنين محمد فلاح الهاجري بالمركز الاول على مستوى الكويت في القسم الادبي في التربية الخاصة بنسبة 97.88%.



وفي بيان صحافي بعد إعلان النتائج، توجه وزير التعليم د.حمد العدواني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على نجاح الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، وإعلان النتائج التي تبشر بالخير بفضل الله.



كما هنأ الوزير أبناءه الخريجين والخريجات، داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد في حياتهم العلمية القادمة، مطمئنا أبناءه خريجي الثانوية بأن مؤسسات التعليم العالي أعدت خطة لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة بحيث يتم استيعاب جميع الخريجين وفق الشروط والنسب المعلنة، سواء في البعثات الداخلية والخارجية أو جامعتي الكويت وعبدالله السالم، أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأكد د.العدواني حرصه على تحقيق طموحات وأحلام أبنائه الطلبة من دون تمييز في الحصول على الشهادات العليا، وستكون هناك آلية مع بداية العام الدراسي القادم 2024/2023م، للقبول تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة من خلال تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول لجميع خريجي التعليم العام والخاص للراغبين في التقديم للبعثات الداخلية أو الخارجية أو جامعتي الكويت وعبدالله السالم أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك من خلال بوابة أو منصة إلكترونية موحدة للقبول.



كما توجه د.العدواني بالتهنئة إلى شركاء النجاح في العملية التعليمية أولياء الأمور على الجهد الكبير المبذول، الذي له الأثر البالغ في تنشئة جيل متعلم قادر على المشاركة في وضع وطننا الغالي في مصاف الدول المتقدمة.



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة التربية عن نسبة النجاح العامة للقسم الأدبي للصف الثاني عشر في الامتحانات النهائية للعام 2023/2022م والتي بلغت 80.78%، كما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 81.62%، و89.62% نسبة النجاح في المعهد الديني.



وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد حالات حرمان الطلبة في امتحانات الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي للفترة الثانية للعام الدراسي الحالي 2023/2022م، حيث بلغت 334 حالة وذلك بانخفاض كبير عن حالات الحرمان في امتحانات الفترة الثانية في العام الماضي 2022/2021م، التي بلغت 1.462 حالة حرمان، بنسبة انخفاض بلغت 77%، والذي يدل على استشعار أبنائنا للمسؤولية والاعتماد على مجهودهم في المذاكرة والتحصيل العلمي، وتشير انخفاض معدلات الحرمان إلى القضاء على الظواهر السلبية كافة، مما سهل من استمرار عملية الامتحانات في سلاسة ويسر.