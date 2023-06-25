الدورة الـ 12 من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته تنطلق منتصف أكتوبر المقبل برعاية سامية

40 ألف طالب وطالبة يدرسون في 200 مركز قرآني بمختلف مناطق الكويت

«النوادي الصيفية» تطور قدرات اليافعين والنشء وسط بيئة إسلامية تعزز قيم حب الوطن

850 طالباً وطالبة من الكويتيين أتموا حفظ كتاب الله كاملاً في مراكز دور القرآن

21 مركزاً في النادي الصيفي لاكتشاف المواهب لدى المنتسبين للمراكز والحلقات القرآنية



أجرى الحوار: أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية إبراهيم عبدالله العتيبي، أن هناك أكثر من 40 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 200 مركز قرآني بمختلف مناطق ومحافظات الكويت منهم 850 طالبا وطالبة من الكويتيين أتموا حفظ كتاب الله كاملا في مراكز دور القرآن.

وأعلن العتيبي في لقاء مع «الأنباء»، أنه تم افتتاح 10 مراكز دور قرآن جديدة في منطقة القيروان وأبوفطيرة وغرب عبدالله المبارك وسعد العبدالله والوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية وغيرها من المراكز التي أصبحت جاهزة للدراسة ابتداء من الفصل الدراسي السابق، معلنا في الوقت نفسه أنه يتم حاليا إعداد دراسة لزيادة رواتب المحفظين والمحفظات في دور القرآن، وأن صرف الأعمال الممتازة لهم جميعا جاء تقديرا لجهودهم هذا العام. ودعا جموع المواطنين والمقيمين، إلى الاستفادة مما تقدمه دور القرآن الكريم من تحفيظ كتاب الله وعلوم شرعية مفيدة وسرعة التسجيل في تلك المراكز، سواء مراكز دور القرآن والدراسات، ومنها مركز الشاطبي والإمام حفص والقارئ الصغير والجزري وغيرها، والتي تخدم مختلف شرائح المجتمع بفئاته من الكبار والصغار والمواطنين والمقيمين.

وأعلن العتيبي أنه تم الحمد لله الانتهاء من صدور القرار الخاص باللجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته ـ الدورة الثانية عشرة- 2023، والتي ستنطلق إن شاء الله منتصف شهر أكتوبر المقبل برعاية سامية من صاحب السمو الأمير. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية نتحدث عن قطاع شؤون القرآن والدراسات الاسلامية وأهميته ليس فقط في وزارة الأوقاف وانما على مستوى دولة الكويت.



٭ بداية نرحب بجريدة «الأنباء» في هذا اللقاء، نسأل الله أن يعيينا لخدمة القرآن الكريم، فقطاع شؤون القرآن والدراسات الاسلامية من أهم قطاعات وزارة الأوقاف، حيث إنه يعنى بخدمة كتاب الله عز وجل وخدمة العلم الشرعي.



وقطاع شؤون القرآن يغطي جميع محافظات الكويت حيث ينقسم جغرافيا على محافظات الكويت فلدينا 3 إدارات، كل إدارة تضم محافظتين، وهي: إدارة محافظة العاصمة وحولي، الجهراء والفروانية، ومبارك الكبير والاحمدي. وكل ادارة تضم عددا كبيرا من المراكز المنتشرة والموزعة على مختلف مناطق الكويت الحبيبة.



مراكز جديدة



أين وصل افتتاح المراكز الجديد؟ وكم عدد الطلاب والطالبات حاليا بمراكز دور القرآن التابعة للأوقاف؟



٭ لله الحمد افتتحنا عددا من مراكز دور القرآن الجديدة منها في مناطق سعد العبدالله والقيروان وعبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك والقصور، وأيضا مع التوسع العمراني في المناطق الجديدة حيث يتم حاليا افتتاح أكثر من مركز في مدن صباح الأحمد السكنية والمطلاع وجابر الأحمد، كلها بها مراكز جديدة ان شاء الله، فهناك 53 مركزا أرسلت ملفاتها لديوان الخدمة المدنية ليتم اعتماد الجديد منها او تغيير اسماء بعضها، ليصبح اجمالي مراكز دور القرآن في الكويت اكثر من 200 مركز، ما بين مراكز موجودة او مستحدثة جديدة بحيث نستطيع تغطية اغلب مناطق الكويت ان شاء الله، نسأل الله تعالى أن يتم فيها النفع ونشر العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم، حيث يدرس بهذه المراكز أكثر من 40 ألف دارس ودارسة.



850 حافظاً



ما أثر كل هذه المراكز ودور القرآن على ابناء الكويت من حفظة كتاب الله، فكم خريجا تقريبا اتم حفظ كتاب الله حتى الآن في هذه المراكز؟



٭ ولله الحمد، انعكس هذا الجهد الكبير في تخريج المئات من حفظة كتاب الله، حيث وصل عدد حفظة كتاب الله اكثر من 850 حافظا وحافظة لكتاب الله من ابناء الكويت، وللتو انتهينا من الدورة 88 لحفظ القرآن الكريم للطلاب والتي شارك فيها قرابة 12 الف طالب وطالبة، حيث عقدت اختبارات الفصل الصيفي في مسجد الزبن في منطقة عبدالله المبارك لطلاب محافظتي الفروانية والجهراء وشارك فيها تقريبا 4000 طالب وطالبة، وفي محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير عقدت الاختبارات ايضا في مسجد الزبن في الفنيطيس، وفي مسجد الدولة الكبير عقدت الاختبارات في مسجد الدولة الكبير وحضرها وزير الاوقاف السابق. وشارك فيها مختلف الاعمار من الاطفال والشباب والفتيات والنساء وكبار السن.



ولذلك، فإننا ندعو جموع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة مما تقدمه دور القرآن الكريم من تحفيظ لكتاب الله وعلوم شرعية مفيدة وسرعة التسجيل في تلك المراكز سواء مراكز دور القرآن والدراسات ومنها مركز الشاطبي والإمام حفص والقارئ الصغير والجزري وغيرها والتي تخدم مختلف شرائح المجتمع بفئاته من الكبار والصغار والمواطنين والمقيمين.



زيادة رواتب المحفظين



هل هناك زيادات او مكافآت للمعلمين والمحفظين في دور القرآن سواء المعينون او المكلفون خاصة مع كل هذه الاعداد التي تتخرج سنويا وهي تحفظ كتاب الله؟



٭ بفضل الله تم اعتماد منح جميع المحفظين للاعمال الممتازة واعتقد انها السنة الاولى ـ على ما اتذكر ـ التي يحصل فيها جميع المحفظين على الاعمال الممتازة تقديرا لدورهم وجهوهم الكبيرة في تحفيظ كتاب الله والعلوم الشرعية.



وماذا عن المكلفين في قطاع شؤون القرآن، وهل انتهت ازمة دوامهم المسائي تحديدا؟



٭ بالنسبة للمكلفين، هناك تحديث للبيانات لجميع المكلفين، وان شاء الله الامور تتجه نحو الافضل، ونسأل الله ان يكون المكلف مكلفا حقيقيا وليس هناك اي مكلف وهمي او غير موجود، خاصة ان البعض قد سافر او سقطت بعض الامور، ولذلك بعد تحديث البيانات ستتضح كافة الامور فيما يخص التكليف. وحينما تتضح الامور سيكون التركيز الاكبر على دعم المحفظين لأنهم النواة التي تقوم عليها كافة الجهود في دور القرآن الكريم. كما أن هناك دراسة تعد حاليا لزيادة رواتب المحفظين.



النوادي الصيفية



ننتقل للحديث عن انطلاق النوادي الصيفية والتي تقدمها وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم خلال هذا الصيف، حدثنا عن هذه الجهود؟



٭ وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم وبتعليمات من الوزير ومتابعة من وكيل الوزارة تتيح النوادي الصيفية لليافعين والنشء لتطوير القدرات والاستمتاع وتعلم العديد من المهارات الحياتية مثل التنشئة الاجتماعية السليمة وسط بيئة اسلامية تعزز قيمها وحب الوطن ومهارات القيادة وتطوير الشخصيات وبعض المهارات اليدوية أيضا تبعا للمراكز والمراقبات التي ينتسب لها. وتحرص إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم على المشاركة الفعالة بها.



ما أهداف النادي الصيفي الرئيسية؟



٭ وزارة الأوقاف وضعت الأهداف للنادي الصيفي لكي تعمل على تحقيقها وقياس مدى الاستفادة منها، فكان من بين الأهداف: تعزيز الانتماء للوطن وغرس مفهوم المواطنة الصالحة، وإبراز دور القطاع في دعم ورعاية وتشجيع الموهوبين من المنتسبين من الطلبة والطالبات في كل المراقبات التابعة لها (الدراسات الإسلامية ـ السراج المنير ـ حلقات شؤون القرآن الكريم)، وشغل أوقات فراغ الطلبة مع بيان أهمية الوقت في حياة طالب العلم وحافظ القرآن الكريم، وتحفيز طلبة وطالبات المراكز والحلقات على الاهتمام والعناية أكثر بكتاب الله عز وجل، بالإضافة إلى رفع نسبة رضا عملاء القطاع وذلك عبر تنويع الخدمات المقدمة لجمهورها، وتحقيق الريادة من خلال أنشطة وبرامج متميزة.



وطني تربوي شرعي



ما مجالات العمل التي حرص عليها قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم في النادي الصيفي وما الفئة المستهدفة للنادي الصيفي؟



٭ إن مجالات عمل النادي الصيفي هي: (وطني وتربوي وترفيهي ورياضي وشرعي وتنمية مهارات).



وفيما يخص الفئة المستهدفة فهي: (مراقبة شؤون القرآن الكريم والتي يبدأ العمر فيها من 5 سنوات، أما مراقبة الدراسات الإسلامية فيبدأ العمر فيها من 15سنة إلى 55 سنة، ومراقبة السراج المنير التي يبدأ العمر فيها من 8 سنوات إلى 14 سنة).



كم بلغ إجمالي عدد المستفيدين من النادي الصيفي وما الإدارات المشاركة في النادي الصيفي؟



٭ إجمالي عدد المستفيدين بلغ أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة شاركوا في النادي الصيفي الذين ينظمه قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وبالنسبة لإدارات قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم فجميعها مشاركة وهي (إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة/ حولي) و(إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير) و(إدارة الدراسات وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء) وذلك من خلال المراقبات التالية (مراقبة شؤون القرآن الكريم ومراقبة السراج المنير ومراقبة الدراسات الإسلامية).



اكتشاف المواهب



ما المواد العلمية والترفيهية التي يقدمها النادي الصيفي؟



٭ مراقبة شؤون القرآن الكريم جاءت بفكرة النادي الصيفي وأنشأت 21 مركزا لاكتشاف المواهب وتنميتها لدى الأبناء المنتسبين للمراكز والحلقات القرآنية من خلال مجاميع حسب هواياتهم (الرسم، الحاسب الآلي، الكهرباء، النجارة، وغيرها من الحرف المهنية) لإبراز دور الإدارة في دعم ورعاية وتشجيع الموهوبين من حفظة كتاب الله عز وجل وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، إضافة إلى تعليم الطالب وتحقيق الريادة القرآنية من خلال الأنشطة المتنوعة ومراجعة الحفظ والرحلات الهادفة بالإضافة لتنمية مواهبهم، فالفعاليات تنقسم إلى أربعة أقسام موهبتي وقرآني وترفيهي وثقافي.



مسابقة الكويت الدولية



اخيرا، نتحدث عن جهود القطاع ووزارة الاوقاف فيما يخص مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي تقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير كل عام، اين وصلت جهود تنظيم المسابقة هذا العام ومتى موعدها القادم؟



٭ تم الحمد لله الانتهاء من صدور القرار الخاص باللجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته ـ الدورة الثانية عشرة ـ 2023، والتي ستنطلق منتصف شهر اكتوبر القادم برعاية سامية من صاحب السمو الأمير.







معتكف قرآني وأنشطة ترفيهية لدارسي النوادي الصيفية



ردا على سؤال عن الأنشطة التي يعكف النادي الصيفي التابع لقطاع شؤون القرآن في وزارة الأوقاف على تعليمها للطلبة، قال الوكيل العتيبي إن مجالات النادي الصيفي لمراقبة شؤون القرآن الكريم هي المجال القرآني (المعتكف القرآني) والمجال الترفيهي (زيارات أماكن ترفيهية) وبرنامج رياضي تنافسي.



وأضاف: كما يتضمن نشاطا إيمانيا شرعيا لإعداد محاضرات شرعية إيمانية للدارسين والدارسات يلقيها مجموعة من المشايخ والدعاة، والتي تهدف إلى تعظيم الله تبارك وتعالى في النفوس وغيرها من الجوانب الإيمانية، ونشاط تربوي إرشادي وهو عبارة عن نشاط يسعى نحو تبيان سماحة الخطاب الإسلامي وإبراز مفهوم الوسطية في الشرع الإسلامي وكيفية تحقيق التوازن في تحقيق الإصلاح في المجتمع من خلال عدد من المحاضرات يقدمها بعض الأساتذة والأكاديميين، ونشاط صحي توعوي يتم من خلال إقامة هذا النشاط زيادة الوعي والمساهمة في نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع، وبناء الاتجاهات الصحية بجميع مجالاتها، وتتم إقامة عدد من المحاضرات الصحية يقدمها أطباء ومختصون في هذا المجال، ونشاط ثقافي وترفيهي تم إعداد الأسئلة للمسابقة الثقافية بحيث تكون الأسئلة متناسبة مع وقت البرنامج، ويتم تجميع الإجابات الصحيحة للمشاركين، وسيقام سحب للفائزين في نهاية النشاط الصيفي، كما يوجد نشاط قرآني عبارة عن إعداد مسابقة لحفظ القرآن الكريم وتجويده بحيث يتم تحديد سورة معينة، ويكون التسميع في الأسبوع الأخير من النشاط الصيفي، وترصد لها جوائز قيمة للفائزين.