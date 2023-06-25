

سماح جمال



صرح الفنان عبدالمحسن القفاص لـ «الأنباء»، بأنه لايزال في مرحلة اختيار بين ما هو معروض عليه من أعمال فنية، وأنه حاليا لم يختر أيا منها.



وحول مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، قال: تشرفت بالمشاركة في مسلسل «منزل 12» مع الفنان العملاق سعد الفرج وكل طاقم العمل من فنانين ومع الكاتب محمد النشمي والمخرج مناف عبدال، وكانت التجربة ثرية جدا بالنسبة لي.



وعن كيفية تعامله مع الصعوبات الموجودة في الشخصية التي قدمها والنقلات النفسية، قال: هذا النوع من الشخصيات يستهويني، وحرصت على التحضير الجيد للعمل قبل بداية التصوير.



وتابع قائلا: كذلك أنا سعيد بمشاركتي في مسلسل «النكران» مع الفنان القدير والصديق العزيز داوود حسين، والعمل كان من إخراج خالد جمال.



أما عن السبب وراء اختياره الظهور في الموسم الرمضاني الماضي بأدوار بعيدة تماما عن الخط الذي قدمه في مسلسل «من شارع الهرم» والذي غلبت عليه الرومانسية، فقال: الفنان دوره أن يتنقل في الأدوار ولا يكرر الأعمال التي يقدمها، وهذا ما يجعل للفنان رصيد مع الجمهور ويثريه على الصعيد الفني ومن ناحية أدواته، وأنا اخترت أن انتقل من الحالة الرومانسية التي قدمتها في «من شارع الهرم» وأقدم توجها جديدا في الموسم الماضي.



وأشار القفاص إلى أن تداول مقاطع أو مشاهد من أعماله التي يقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر يسعده ودلالة واضحة على نجاح العمل واهتمام الجمهور به، وأنه لا يمانع بذلك ما دام لا يوجد فيه مساس بشخصه أو تجريح.



وكشف القفاص عن أن ابتعاده عن المسرح في الفترة الحالية جاء لعدم وجود وقت ليتفرغ له بالقدر الكافي.